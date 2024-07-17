Покос травы во дворах — в зоне ответственности управляющих организаций

Не все управляющие компании Мурманска своевременно приводят свои территории в порядок.

Как продвигается эта работа на придомовых территориях, проверили первый заместитель главы администрации города Мурманска Иван Лебедев, заместитель главы администрации города Мурманска — председатель комитета по развитию городского хозяйства Никита Нерубащенко.

В Октябрьском округе покос травы произведён на 312 территориях. В округе работают 39 управляющих компаний, 7 из них полностью осуществили покос на своих территориях. В Первомайском округе в настоящее время покос осуществлен на территориях 225 МКД. В Ленинском округе траву убрали на 367 территориях.

Как сообщает администрация города Мурманска, управления административных округов областного центра продолжают мониторинг состояния дворовых территорий. Тем управляющим компания, которые не выполняют работы в должном объёме, выносятся предостережения.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28105&page=1