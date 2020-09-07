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Мурманская область. Арктика (16+)07.09.20 13:15

Покупательная способность россиян снизилась во II квартале до минимума за 10 лет НИУ ВШЭ

Во втором квартале текущего года по 12-ти из 24-х  основных продуктов питания был достигнут минимум покупательной способности, указывается в обзоре, опубликованном Центром развития НИУ ВШЭ, рассмотревшего динамику покупательной способности денежных доходов населения за последние 10 лет (с 2011 по 2020 гг.). «Если рассматривать период не с 2011 по 2020 гг. (методика Росстата), а с 2013 по 2020 гг., то во втором квартале текущего года был достигнут минимум покупательной способности населения по 15 основным продуктам питания из 24», - считают в ВШЭ.

Как указывается, среди этих продуктов белый и ржаной хлеб, говядина, рыба, молоко, масло сливочное, чай чёрный.

По одному основному продукту питания во втором квартале этого года был достигнут долгосрочный максимум покупательной способности денежных доходов, но, как отмечается в обзоре, «к сожалению, это один из самых неполезных для населения продуктов – сахар».

Так, во втором квартале 2020 года покупательная способность денежных доходов населения выросла только по трём основным продуктам питания: капусте – на 74%, сахару-песку – на 16,1% и моркови – на 10,6%.

По остальным основным продуктам питания наблюдалось снижение покупательной способности населения от 1% - по свинине до 25% - по яблокам.

«... Минимумы покупательной способности денежных доходов населения достигнут по чаю, белому хлебу и сливочному маслу. Со щами ситуация чуть лучше: небольшой рост цен на свинину компенсировался снижением цен на овощи. А наиболее доступным, похоже, стал набор продуктов для салата из белокочанной капусты», - пишут авторы обзора.

Россияне обеднели, отмечается в исследовании ВШЭ. Отношение среднедушевых денежных доходов к величине прожиточного минимума в среднем на душу населения во втором квартале этого года достигло минимума за последние 10 лет (с 2011 по 2020 гг.), составив 286,5%.

По оценкам на основе опросов НИУ ВШЭ в мае-июне этого года, 23% респондентов отметили, что после начала пандемии у них сократилась заработная плата, 15% опрошенных полностью или частично лишились премий и бонусов, 9% были переведены на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, около 12% были отправлены в вынужденные отпуска.

Эксперты также отмечают, что данные о поступлении НДФЛ в бюджетную систему Российской Федерации показывают, что объём поступившего в бюджетную систему НДФЛ сократился во втором квартале этого года по сравнению со вторым кварталом 2019 года на 10,3% (в апреле снизился на 18,6% год к году, в мае – на 13,9%, в июне увеличился на 2,8%). «Это вызывает вопросы относительно статистики заработной платы», - пишут эксперты ВШЭ.

Устранение сезонности (в показателях Росстата) показывает, что реальные доходы, едва начавшие с 2019 года отталкиваться от дна, упали во втором квартале текущего года на 8,8% по отношению к первому кварталу (при этом реальные располагаемые доходы так и не начали расти после падения в кризис 2015–2016 гг.). Спад наблюдался во всех компонентах доходов, но наибольший вклад внесло обрушение доходов от предпринимательской деятельности на 41% к первому кварталу, указав на социальную группу, понесшую наибольший урон от кризиса. Сильно сказалось на падении реальных доходов снижение оплаты труда на 3%, социальных выплат на 6% и прочих доходов на 13%.

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