ПОКУПКА ДЕТСКОЙ КОЛЯСКИ: МОЖНО ЛИ СЭКОНОМИТЬ?
Одна из самых важных покупок, когда родился ребёнок – это коляска. Это и один из самых дорогих пунктов в обязательном списке. Поэтом многие хотят немного сэкономить на ней. Можно ли это сделать и как снизить расходы не в ущерб комфорту мамы и ребёнка.
РАЗУМНЫЙ ПОДХОД
Конечно, на любом товаре можно немного сэкономить и детские коляски в этом не исключение. Главное не забывать, что их основная функция – это транспортное средство для ребёнка и его комфорт и безопасность всегда остаются на первом месте. Поэтому часто сохранить деньги позволяет просто правильный выбор. Есть несколько наглядных примеров:
эксплуатировать модель с жесткой подвеской в сельской местности не стоит. Она быстро выйдет из строя;
учитывайте время рождения ребёнка, потому что летнюю коляску не стоит использовать зимой;
выбирать б/у надо осторожно, чтобы в самый неподходящий момент у нее не отвалилось колесо.
Заказывать ее надо, уже четко понимая, когда и как она будет использоваться.
ТРАНСФОРМЕР
Надо помнить, что покупать приходится две коляски: совсем маленькому нужна люлька, а для малыша, который уже немного подрос, специальная прогулочная. Уже какое-то время производители предлагают взять модели трансформеры, в которых есть возможность перестраивать ее в два эти варианта, их еще называют «два в одном». Есть еще и «три в одном», когда дополнительно есть возможность превратить люльку в автокресло. Это удобно и заметно выгоднее.
НЕ ГНАТЬСЯ ЗА БРЕНДАМИ И МОДОЙ
Следование модным тенденциям и покупка очень раскрученных брендов – всегда и везде обходятся дорого. Но гнаться за всем этим совсем не обязательно. Сейчас на рынке хватает производителей, которые предлагают надежные и красивые модели за вполне разумные деньги. Собственно, даже у известной компании можно найти вариант из старых коллекций, на который заявлены существенные скидки.
ПОКУПАТЬ В КРУПНЫХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ
В интернете многие товары для детей брать выгоднее. Заказать коляску с доставкой под двери квартиры зачастую обходится процентов на двадцать или даже тридцать дешевле, чем покупка в традиционном магазине. Особенно, если вы выберете крупный тематический ресурс. У таких площадок не только огромный выбор колясок, но и прямые поставки от многих производителей, что позволяет ставить хорошие цены даже на самые популярные модели. Да и акции там проводят честные, без уловок, а скидки периодически получаются просто огромными.
ООО «ДМ»
ИНН 9729777779
47.78.9
Договор №01-0024-04-1 от 01.04.2024
ККТУ 26.1.1
2Vfnxvo2qSp