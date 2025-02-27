В Мурманске состоится День приёма предпринимателейПОКУПКА ДЕТСКОЙ КОЛЯСКИ: МОЖНО ЛИ СЭКОНОМИТЬ?
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Мурманская область. Арктика (16+)27.02.25 10:45

ПОКУПКА ДЕТСКОЙ КОЛЯСКИ: МОЖНО ЛИ СЭКОНОМИТЬ?

Одна из самых важных покупок, когда родился ребёнок – это коляска. Это и один из самых дорогих пунктов в обязательном списке. Поэтом многие хотят немного сэкономить на ней. Можно ли это сделать и как снизить расходы не в ущерб комфорту мамы и ребёнка.

РАЗУМНЫЙ ПОДХОД

Конечно, на любом товаре можно немного сэкономить и детские коляски в этом не исключение. Главное не забывать, что их основная функция – это транспортное средство для ребёнка и его комфорт и безопасность всегда остаются на первом месте. Поэтому часто сохранить деньги позволяет просто правильный выбор. Есть несколько наглядных примеров:

эксплуатировать модель с жесткой подвеской в сельской местности не стоит. Она быстро выйдет из строя;

учитывайте время рождения ребёнка, потому что летнюю коляску не стоит использовать зимой;

выбирать б/у надо осторожно, чтобы в самый неподходящий момент у нее не отвалилось колесо.

Заказывать ее надо, уже четко понимая, когда и как она будет использоваться.

ТРАНСФОРМЕР

Надо помнить, что покупать приходится две коляски: совсем маленькому нужна люлька, а для малыша, который уже немного подрос, специальная прогулочная. Уже какое-то время производители предлагают взять модели трансформеры, в которых есть возможность перестраивать ее в два эти варианта, их еще называют «два в одном». Есть еще и «три в одном», когда дополнительно есть возможность превратить люльку в автокресло. Это удобно и заметно выгоднее.

НЕ ГНАТЬСЯ ЗА БРЕНДАМИ И МОДОЙ

Следование модным тенденциям и покупка очень раскрученных брендов – всегда и везде обходятся дорого. Но гнаться за всем этим совсем не обязательно. Сейчас на рынке хватает производителей, которые предлагают надежные и красивые модели за вполне разумные деньги. Собственно, даже у известной компании можно найти вариант из старых коллекций, на который заявлены существенные скидки.

ПОКУПАТЬ В КРУПНЫХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ

В интернете многие товары для детей брать выгоднее. Заказать коляску с доставкой под двери квартиры зачастую обходится процентов на двадцать или даже тридцать дешевле, чем покупка в традиционном магазине. Особенно, если вы выберете крупный тематический ресурс. У таких площадок не только огромный выбор колясок, но и прямые поставки от многих производителей, что позволяет ставить хорошие цены даже на самые популярные модели. Да и акции там проводят честные, без уловок, а скидки периодически получаются просто огромными.

 

 

 

 

 

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