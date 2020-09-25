«Поле чудес» - состоится премьера гимна АО «10 СРЗ»

Сегодня, 25 сентября, в 19.40 на «Первом канале» выйдет в эфир праздничный выпуск передачи «Поле чудес», посвященный Дню машиностроителя.

В съёмках приняла участие команда 10-го судоремонтного завода, представляющая Мурманскую область, Объединенную судостроительную корпорацию и региональное отделение Союза машиностроителей России.

Для коллектива предприятия это событие стало большим подарком к 85-летнему юбилею. Известно, что со сцены знаменитой телепередачи состоится премьера гимна АО «10 СРЗ», исполненная заводчанами!