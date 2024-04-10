Полететь в космос чаще всего мечтают сисадмины, программисты и инженеры

37% россиян мечтают бороздить просторы Вселенной. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

О полёте в космос мечтают 37% россиян. Мужчины — значительно чаще женщин (47 и 27% соответственно).

Чем выше доход респондентов, тем чаще они хотят полететь к звездам: 31% среди опрошенных с доходом менее 50 тысяч рублей в месяц и 41% среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей. Но больше всего желающих стать космонавтом — среди молодёжи до 24 лет (56%).

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всех о полёте в космос мечтают системные администраторы (51%), программисты (49%), инженерно-технические работники (48%) — в этих сферах деятельности традиционно больше мужчин. Меньше всего желающих рисковать — среди представителей типично женских профессий: медицинских сестер (17%), главных бухгалтеров и эйчаров (по 21%).

Время проведения опроса: 8 марта — 4 апреля 2024 года.