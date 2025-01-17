Полёты поисково-спасательных вертолётов Ка-27ПС Северного флота проходили в условиях полярной ночи

Экипажи поисково-спасательных вертолётов Ка-27ПС отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка смешанного авиационного корпуса Северного флота вчера выполнили ночные полёты в сложных метеоусловиях Заполярья.

Как сообщает Министерство обороны РФ, полёты выполнялись с базового аэродрома в условиях полярной ночи. Также экипажи вертолётов Ка-27ПС отработали мероприятия по поиску и эвакуации условно терпящего бедствие лётчика.

По замыслу учения, во время выполнения полётов над территорией Кольского полуострова экипаж вертолёта Ка-27ПС получил сигнал от терпящего бедствие лётчика, аварийно покинувшего воздушное судно. Используя поисковые приборы и световые устройства вертолёта Ка-27-ПС, экипаж обнаружил лётчика на одной из сопок в труднодоступной местности. Силами находившегося на борту экипажа и членов спасательной группы при помощи спускоподъёмного устройства отрабатывались действия по подъёму лётчика с сопки на борт вертолёта-спасателя.