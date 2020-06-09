Тотальная дезинфекция мест массового пользования для предотвращения распространения COVID-2019 силами спасательной роты РХБЗ Невского спасательного центра завершена.

С начала мая основными объектами дезинфекции путём орошения специальным раствором из бензиновых опрыскивателей, стали образовательные учреждения Мурманска и прилегающих населенных пунктов, по два здания в сутки. На сегодняшний день обработано 300855 кв. метров поверхностей различных объектов.

На объектах ОАО «НОВАТЭК» в результате производимой на постоянной основе дезинфекции жилых помещений, контрольно-пропускных пунктов, административных зданий обработано 40856 кв. метров поверхностей.

Кроме того, регулярная обработка производилась в аэромобильном госпитале МЧС России, развернутом в Междуречье. Специалисты Невского спасательного центра проводили обязательную дезинфекцию средств индивидуальной защиты сотрудников «Центроспаса», а также после завершения всех мероприятий дезинфекцию помещений госпиталя и обработку средств защиты спасательной роты-РХБЗ путём замачивания в хлорсодержащем растворе и дезинфекции камерным путём. По прибытию техника с пациентами также подвергалась специальной обработке.

Напомним, что по просьбе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, в Междуречье силами МЧС России в апреле этого года по был развернут аэромобильный госпиталь, укомплектованный для автономного существования, диагностики коронавируса и оказания медицинской помощи. МЧС России доставило в Мурманскую область 130 специалистов, среди которых отряд «Центроспаса», подразделения Невского и Ногинского спасательных центров, а также личный состав ГУ МЧС России по Мурманской области.

В настоящее время в связи с возведением в пгт. Мурмаши Кольского района стационара некапитального типа вместимостью до 700 человек для оказания качественной медицинской помощи заболевшим новой коронавирусной инфекцией, полевой госпиталь МЧС России в Междуречье завершает свою работу.