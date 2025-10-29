Полезные и безопасные каникулы

27 октября МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты» распахнула свои двери для юных гостей из первого отряда пришкольного лагеря на базе СОШ №14.

«Противопожарная безопасность», «Тонкий лёд» - эти важные вопросы стали главной темой для проведения экскурсии и беседы с детьми. Встреча со школьниками началась в единой диспетчерской дежурной службе (ЕДДС).

Старший оперативный дежурный ЕДДС Новикова Я.А. познакомила детей с системой «Безопасный город» и рассказала, как работает служба экстренного реагирования, обеспечивающая безопасность нашего города, напомнила ребятам номера для вызова экстренных служб.

Начальник курсов гражданской обороны курсов гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Шутенко С.В. и преподаватель-организатор ОБЖ курсов гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Жучкова Е.В., рассказали ребятам о правилах поведения на водоёмах в осенне-зимний период и объяснили, почему важно соблюдать меры предосторожности, так же ребята узнали, как действовать в случае возникновения пожара и какие правила нужно соблюдать, чтобы избежать опасных ситуаций.

Ребята посмотрели обучающие мультипликационные фильмы по обсуждаемым темам.

В завершение мероприятия работники МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты» пожелали детям соблюдать правила противопожарной безопасности и быть осторожными во время становления льда, кататься на коньках, играть в хоккей только в специально оборудованных для этого местах.

В беседе-экскурсии приняли участие 17 ребят и один педагог.

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/532865/#&gid=1&pid=1