Полезные знания для учащихся авиационного класса

Представитель авиакомпания «Россия» провёл первый открытый урок для учеников авиационного класса, который открылся на базе Мурманского академического лицея в этом учебном году. Также для лицеистов была организована экскурсия в аэропорт.

Андрей Пивоваров, руководитель технического департамента авиакомпании «Россия» буквально на пару часов специально прилетел из Санкт-Петербурга для того, чтобы рассказать ребятам о работе технической службы авиакомпании, о её основных целях и задачах.

Глава департамента подчеркнул, что работа авиатехника требует постоянно обучения и развития.

– Ничто не стоит на месте, а уж технический прогресс – тот и вовсе несётся семимильными шагами. Поэтому технический персонал авиакомпании проходит постоянные курсы повышения квалификации, а квалифицированные техники всегда ценились на вес золота. И я уверен, что некоторые из вас станут частью нашей команды, – заключил Андрей Пивоваров.

Проведение открытого урока было приурочено ко Дню учителя и в ознаменование этого праздника директору лицея Елене Козловой от имени авиакомпании «Россия» была передана модель широкофюзеляжного лайнера Boeing-747.

Что касается экскурсии, учащимся лицея рассказали о технике, которая участвует в обслуживании воздушных судов – от посадки до вылета. Показали в работе машины, обслуживающие взлетную полосу в зимнее время. Администрация аэропорта также наметила для себя примерный план мероприятий, на которые будут приглашаться ученики авиакласса.

Профориентация школьников – серьёзный вопрос, к нему в системе городского образования подходят ответственно. В мурманских школах, лицеях и гимназиях успешно функционируют логистический, физико-математические, экономические, гуманитарные, медицинские и химико-биологические классы, а с нового учебного года еще и класс авиационного профиля. Стоит отметить активное развитие кадетского движения в Мурманске. В городе уже несколько лет работает кадетская школа, воспитанники, которой отлично зарекомендовали себя не только в городе Мурманске и Мурманской области, но и во всей России. Ребята ежегодно становятся победителями и призёрами Всероссийской олимпиады школьников муниципального и региональных уровней, научно-практических конференций. Кроме того, в других образовательных учреждения областного центра работают 44 кадетских класса.