Полицейскими в Мурманске из незаконного оборота изъята 100-долларовая купюра с признаками подделки

В отдел полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску поступило сообщение от работников одного из банков о том, что ими обнаружена купюра достоинством сто долларов США. Денежный знак вызвал сомнение в своей подлинности.

Изъятая полицейскими купюра была направлена в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Мурманской области на исследование. Экспертиза подтвердила, что она изготовлена не Бюро гравирования и печати Министерства финансов США, а путём печати плоского офсета.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, установлено, что купюра поступила в банк от одного из клиентов, который приходил обменять иностранные денежные средства на российские рубли.

В настоящее время по факту обнаружения подделки проводится проверка.