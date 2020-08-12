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Мурманская область. Арктика (16+)12.08.20 12:45

Полицейскими задержан северянин, совершений серию краж из магазинов техники

В отдел полиции города Мончегорска поступило заявление от администрации магазина бытовой и электротехники. Заявители пояснили, что обнаружили недостачу товара. Просмотрев камеры внутреннего видеонаблюдения, заметили неизвестного мужчину, из числа посетителей, который неоднократно совершал хищения имущества из торгового зала.

Полицейские выяснили, что среди украденного товара числятся электросамокат и кофемашина. Общая сумма ущерба составила свыше 70 тысяч рублей. Схема совершения краж во всех случаях была идентична – злоумышленник заходил в магазин, затем, уличив момент, забирал товар и незаметно покидал помещение.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена личность подозреваемого. Им оказался безработный, ранее несудимый 31-летний житель Мончегорска. Мужчина признался в совершении краж и пояснил полицейским, что похищал имущество с целью дальнейшей продажи, а вырученные деньги тратил на личные нужды.

В настоящее время сотрудниками полиции установлена причастность задержанного к совершению еще 8 краж товаров из других магазинов электротехники и салонов сотовой связи. По фактам хищений возбуждены уголовные дела. В соответствии с частью 1 статьи 158 УК РФ (кража) северянина может ожидать наказание в виде двух лет лишения свободы.

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