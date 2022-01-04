Полицейский Дед Мороз и общественники поздравили воспитанников Ковдорского социально-реабилитационного центра

В рамках ежегодной Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники МО МВД России «Полярнозоринский» совместно с членом Общественного совета Екатериной Макаровой посетили Ковдорский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Сотрудники полиции в костюмах Деда Мороза и Снегурочки на полицейской машине подъехали на прогулочную площадку центра. Ребята встретили сказочного героя и его внучку радостным приветствием и счастливыми улыбками. Полицейский Дед Мороз и Снегурочка принесли с собой атмосферу новогодних праздников, закружили детей в хороводе, разгадывали загадки и играли.

Инспектор ПДН майор полиции Светлана Назаренко поздравила ребят с новогодними праздниками и пожелала им здоровья и успехов в наступающем году.

К поздравлениям присоединилась общественница Екатерина Макарова и пожелала ребятам, чтобы 2022 год принёс в их жизнь только позитивные и радостные перемены.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, мероприятие прошло в тёплой и дружественной обстановке, а главного новогоднего персонажа согрели счастливые улыбки ребятишек. В конце мероприятия Полицейский Дед Мороз и Снегурочка пожелали детям здоровья и исполнения самых заветных желаний и вручили каждому новогодний подарок.

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