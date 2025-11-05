Полиция и военные Норвегии получат 16,4 млн евро на усиление границы с Российской Федерацией

Норвегия направит 191 млн крон (16,4 млн евро) на модернизацию системы наблюдения на границе с Россией. Об этом 4 ноября сообщило Национальное управление полиции Норвегии на своём сайте.

«В конце 2024 года Норвегия получила около 191 млн норвежских крон (€16,4 млн) на модернизацию норвежско-российской границы. Деньги были выделены в рамках Инструмента управления границами и виз ЕС (BMVI). Эти средства предусматривают значительное совершенствование пограничного контроля вдоль внешней границы. Это даёт местным и национальным властям лучшие возможности для обеспечения нашей безопасности и наших национальных интересов», — указано в публикации.

Первые работы начнутся на участке бывшего контрольно-пропускного пункта (КПП) «Скафферхуллет» в коммуне Сёр-Варангер. Для этого создана межведомственная группа с участием полиции, вооруженных сил Норвегии и иммиграционной службы. Проект стоимостью 5 млн крон включает установку новых вышек, сенсоров и применение беспилотников (БПЛА).

Подполковник штаба обороны Руне Риппон отметил, что усиление пограничного контроля связано с изменением политики безопасности в Европе.