Поликлиники Апатитско-Кировской больницы обновляются, часть помещений строители готовятся передать медикам

В детской поликлинике на улице Ленина в Апатитах завершены важные этапы капитального ремонта. Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

Часть помещений третьего и первого этажей в ближайшее время передадут медицинским работникам для эксплуатации. Ранее была передана часть второго этажа. Подрядчики продолжают активно вести работу над оставшимися помещениями всех трёх этажей, одновременно занимаясь благоустройством прилегающей территории. Уже уложен двойной слой асфальта, теперь остаётся уложить тротуарную плитку и завершить фасадные работы.

Что касается взрослой поликлиники Апатитско-Кировской центральной городской больницы на улице Бредова, то там активно ведутся внутренние отделочные работы, продолжается монтаж инженерных сетей, выполняется устройство крылец и фасада. Также подрядная организация занимается благоустройством прилегающей территории.

«Труд строителей на объекте направлен на то, чтобы повысить комфорт пациентов и создать достойные условия для медицинских работников. Работы проводятся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и губернаторского плана «На Севере — жить!» – пояснила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554500/#&gid=1&pid=4