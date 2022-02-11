Поликлиники Мурманской области запускают сервис для дистанционного закрытия больничного

ЦРБ Мурманской области открывают на своих сайтах формы для оформления заявки на закрытие больничного листа для пациентов с COVID-19 и ОРВИ. Это сделано для удобства пациентов, которые прошли лечение в течение 7 дней и более, не имеют симптомов заболеваний. Такой способ выписки поможет разгрузить поликлиники и избежать скопления пациентов, длительного ожидания в регистратуре.

«Заполнив простую форму заявки, на следующий день гражданин возвращается к трудовой деятельности. В связи с массовой выпиской пациентов поликлиникам требуется больше времени на оформление электронного листка нетрудоспособности, поэтому в личном кабинете на сайте госуслуг этот документ может формироваться в течение 5 дней. Если по истечении этого срока в личном кабинете информация не обновилась, рекомендуем обратиться в лечебное учреждение. Это тоже можно сделать дистанционно – на сайтах поликлиник есть форма обращения к главному врачу», – прокомментировали в лечебных учреждениях.

Больничный открывается со дня обращения за медпомощью в лечебное учреждение. Даже если врач не посещал пациента, листок нетрудоспособности оформят. Рекомендуется сохранить скриншот вызова врача через электронные сервисы.

Напоминаем, что с 6 февраля отменена обязательная изоляция для контактировавших с пациентами с COVID-19 при отсутствии симптомов заболевания; когда лечение пациента заняло 7 и более дней, контрольный ПЦР-тест для выписки не требуется.

Районные медицинские учреждения, в которых можно закрыть больничный лист по ковиду и ОРВИ дистанционно:

Североморская ЦРБ https://црб-североморск.рф/oformlenie-elektronnogo-bolnichnogo-lista/

Кольская ЦРБ http://kolacrb.ru/vazhnaya-informaciya/zakryt-bolnichnyy-list-distancionno/

Печенгская ЦРБ http://pcrb.polarmed.ru/?page_id=6879

Оленегорская ЦРБ http://www.ocgb.ru/services/distant/

Ловозерская ЦРБ https://www.gobuz-lcrb.ru/zakryt-bolnichnyy-list-distantsionno.php

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439730/#&gid=1&pid=1