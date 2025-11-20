Горнолыжный комплекс Кольской АЭС «Салма» открывает новый сезонМихаил Мишустин поручил проработать вопрос увеличения объёмов перевозки рыбной продукции по СМП
Полина Харыбина, жительница Мурманской области, стала лауреатом Всероссийской общественной премии «Гордость нации — 2025»

В 2025 году лауреатом III степени в номинации «За вклад в сохранение и развитие родных языков» стала Полина Харыбина, член общественной организации Мурманской области «Ассоциация кольских саамов», член родовой общины коренного малочисленного народа саами «Лопарская».

Полина Константиновна успешно реализует современные цифровые продукты, среди некоторых из них мобильное приложение и одноименная компьютерная игра «Самь Килл» («Саамский язык»), созданные для изучения саамского языка и повышения уровня знаний о жизни коренного народа, русско-саамский онлайн переводчик.

В этом году Харыбина П.К. реализует проект «Жизнь языка – жизнь народа», в рамках которого совместно с Мурманским арктическим университетом разрабатываются курсы по изучению саамского языка и дидактические материалы (раскраска на саамском языке и саамско-русский разговорник).

Также Полина Константиновна реализует свои гражданские инициативы, участвуя в работе Общественной палаты Мурманской области и Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области.

VI Всероссийская общественная премия за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации — 2025» является флагманским проектом Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России».

Е` участниками являются представители общественных объединений и некоммерческих организаций, реализующие проекты в сфере государственной национальной политики, представители добровольческих движений, преподаватели родных языков, языковые активисты, авторы проектов в сфере сохранения и развития родных языков, журналисты и блогеры, мастера народного творчества и организаторы этнобизнеса, руководители и участники творческих коллективов и творческих объединений.

Востребованность премии подчеркивает Президент Российской Федерации Владимир Путин: «Мы чествуем лауреатов этой престижной награды — деятельных, неравнодушных людей, тех, кто своим подвижническим, созидательным трудом, активным участием в востребованных временем гуманитарных, добровольческих, образовательных, просветительских проектах содействует сбережению богатейшего исторического, духовного наследия и этнокультурного многообразия народов нашей страны» — отмечается в обращении Владимира Владимировича.

Напомним, премия реализуется при поддержке Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам национальностей, Федерального агентства по делам национальностей, Общественной палаты Российской Федерации, правительства Москвы.

Церемония чествования лауреатов Всероссийской общественной премии состоялась 10 ноября в Государственном академическом Малом театре России.

Как отмечает Министерство внутренней политики Мурманской области, премия включена в План мероприятий по реализации в 2024-2026 годах Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, План мероприятий по реализации в 2024-2026 годах Концепции сохранения и развития нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации на период до 2030 года.

В рамках реализации Стратегического плана развития Мурманской области «На Севере - Жить!» уделяется особое внимание сохранению и развитию культурного многообразия региона. Одним из приоритетных пунктов плана является реализация мероприятий по поддержке народного творчества и культуры коренных малочисленных народов Севера.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557296/#&gid=1&pid=2

