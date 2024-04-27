«Полина» поможет узнать о долгах

Федеральной службой судебных приставов реализован проект, связанный с внедрением технологий искусственного интеллекта и системой дистанционного обслуживания граждан.

С помощью голосового бота «Полина» можно узнать сведения о наличии возбужденных исполнительных производств, о наложении ареста на имущество и банковские счета, наложении ограничений на регистрационные действия с имуществом и на выезд за пределы РФ. Также голосовой помощник предоставит информацию о движении денежных средств и реквизитах для оплаты задолженности.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области, для общения с «Полиной» необходимо набрать номер 8800-303-00-00, назвать ФИО, дату рождения и регион регистрации. Это позволит идентифицировать обратившегося. В аудио-формате бот предоставит абоненту общедоступную информацию из банка данных исполнительных производств.

Для получения расширенной информации потребуется номер СНИЛС или ИНН.

По запросу обратившийся может получить информацию о порядке личного приема судебных приставов-исполнителей и начальников отделов, режиме работы территориальных органов ФССП России, а также сведения о государственных услугах, предоставляемых ведомством.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.