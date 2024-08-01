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Мурманская область. Арктика (16+)01.08.24 14:30

«Полина» знает всё о ваших долгах! Позвони ей

Федеральной службой судебных приставов реализован проект, связанный с внедрением технологий искусственного интеллекта и системой дистанционного обслуживания граждан.

С помощью голосового бота «Полина» можно узнать сведения о наличии возбужденных исполнительных производств, о наложении ареста на имущество и банковские счёта, наложении ограничений на регистрационные действия с имуществом и на выезд за пределы Российской Федерации. Также голосовой помощник предоставит информацию о движении денежных средств и реквизитах для оплаты задолженности.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области, для общения с «Полиной» необходимо набрать номер 8-800-303-00-00, назвать фамилию, имя и отчество, дату рождения и регион регистрации. Это позволит идентифицировать обратившегося. В аудио-формате бот предоставит абоненту общедоступную информацию из Банка данных исполнительных производств. Для получения расширенной информации потребуется номер СНИЛС или ИНН.

По запросу обратившийся может получить информацию о порядке личного приёма судебных приставов-исполнителей и начальников отделов, режиме работы территориальных органов ФССП России, а также сведения о государственных услугах, предоставляемых ведомством.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.

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