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Мурманская область. Арктика (16+)08.07.21 15:30

ПОЛИТХАМЕЛЕОН: депутат Чернев ради кресла в новом созыве облдумы в четвёртый раз сменил партию

Чудеса политической мимикрии накануне очередных выборов в областную Думу демонстрирует депутат Андрей Чернев. Оставаясь членом думской фракции «Единая Россия» он готовится пойти кандидатом от партии «Справедлива Россия — За Правду». Сообщил об этом не сам депутат, недавно ставший видеоблогером, а его фолловер руководитель мурманских эсеров Александр Макаревич:

- На  конференции регионального отделения партии принято решение выдвинуть Андрея Чернева. Он будет бороться за депутатский мандат в Мурманском избирательном округе №10.

Андрей Чернев ещё в мае сообщил о выходе из «ЕР», однако, до сих пор остался во фракции партии власти в  областной Думе. Об этом свидетельствует и список, размещенный на сайте регионального парламента. Вероятно, поэтому сам депутат не сообщает об очередной смене партийной принадлежности в своём блоге.

Для Чернева это уже четвёртый идеологический переход за три думских созыва. В 2002 году  он избирался по Кольскому округу от блока «Народный депутат Мурмана» и прославился критикой губернатора Юрия Евдокимова и действий «Единой России». Это, впрочем, не помешало ему позже примкнуть к рядам партии власти и даже стать руководителем политсовета мурманского отделения партии.

Вместе с тем, во время выборной кампании 2007 года Чернев высказывал позитивное отношение к партии «Родина». Тогда он проиграл выборы единороссу Александру Крупадерову и сосредоточился на вхождение в партию власти. На это ушло почти два года, в «ЕР» Чернева приняли только в 2009 году.

Вступлению в партию сильно мешал скандал, случившийся во время его первого депутатского срока. Тогда Андрей Чернев незаконно совмещал представительство в Думе с постом государственной службы — был главным санитарным врачом, руководителем территориального отделения Роспотребнадзора. Октябрьский районный суд требовал от парламентариев решить Чернева полномочий, но депутаты внезапно выступили на стороне коллеги, высказавшись против. Депутату-блогеру тогда помогла природная изворотливость — он заявил, что находится в статусе «исполняющего обязанности» из-за того, что руководство Роспотребнадзора РФ не назначает его на должность в течение двух лет. Должности с приставкой «и.о.» нет в реестре специальностей государственной службы, а значит, формально суд не прав. Но Черневу всё-таки пришлось оставить пост главного санитарного врача.

Причиной смены партии перед седьмым созывом в Мурманскую областную Думу эксперты так же называют слабые позиции парламентария внутри «ЕР». Депутат не ведёт работу по приёму граждан на системной основе, в приёмной «Единой России» появляется только накануне выборного процесса, фактически не инициировал ни одного законопроекта и уклонялся от принятия важных решений. Например, депутат покинул голосование за закон о ветеранах труда Мурманской области, гарантирующий надбавку к пенсии и 50-процентные коммунальные льготы нашим пенсионерам, сообщала газета «Полярная правда».

Впрочем, то, что является преградой для выдвижения от «Единой России», похоже, совсем не смущает потерявшего большую часть сторонников справедливоросса Макаревича. Он «приютил» Чернева и пообещал ему снова получить заветный мандат. На этот раз в цветах эсеров.

 

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