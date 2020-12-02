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Мурманская область. Арктика (16+)02.12.20 12:15

Политически активная молодёжь региона представила свои идеи Андрею Чибису

В региональной общественной приёмной председателя партии Д.А. Медведева в Мурманской области в режиме онлайн состоялась встреча губернатора Андрея Чибиса с политически активной молодёью региона. Мероприятие приурочено ко дню рождения партии «Единая Россия».

«Сегодня мы ожидаем от нашей молодёжи драйва, очень смелых идей и настоящего патриотизма. Такие ребята придают силу и конкурентоспособность нашей Мурманской области, Арктике и стране в целом», – отметил Андрей Чибис.

Представители регионального отделения всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» рассказали главе региона о проведенных и планируемых акциях и мероприятиях в соответствии со стратегией развития областного МГЕР, о целях и задачах, которые стоят перед ними на современном этапе.

Как сообщает региональное  Министерство информационной политики, присутствующие также представили губернатору идеи по привлечению молодёжи к экодвижению, созданию интерактивного музея северного сияния и развитию городских пространств в направлении строительства специализированных инклюзивных площадок для детей с ОВЗ и маломобильных граждан.

 

 

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