Политвирусология, или За подготовку информационной провокации в Мурманской области берутся российские НКО-иноагенты

В то время, когда жители нашего региона и всей страны стараются справиться с пандемией коронавируса, а задача это архисложная, требующая огромных усилий от всех органов власти и граждан, оказывается, что здоровье нашей нации может подтачивать не только коварный COVID-19, но и иноагенты, успешно маскирующиеся под либералов.

Есть заказ – исполнители нашлись

Федеральное агентство новостей (ФАН) раскрыло детали подготовки политической провокации иностранных структур о якобы нарушении прав коренных народов Севера в России. Скандинавские НКО заказали подготовку интервью с руководителем Саамского парламента Кольского полуострова Валентиной Совкиной на тему якобы нарушения прав коренных народов Севера и притеснения правозащитников органами власти и силовиками. Исполнитель заказа – журналист, приближенный к либеральному изданию «7x7».

По словам источника ФАН, знакомого с ситуацией, скандинавские политические структуры и НКО заказали интервью, которое в негативном свете выставит силовиков и государственные органы России. «Предположительно, беседа запланирована на 27 марта», - отметил источник.

По данным собеседника ФАН, Татьяна Торочешникова, специалист медиаотдела правозащитного объединения «Команда 29», для подготовки задания связалась с редактором оппозиционного издания «7х7» Максимом Поляковым, который перепоручил организацию интервью своему корреспонденту в Мурманске Евгении Волковой.

«В ходе беседы Волкова должна будет поднять вопросы притеснения, преследования активистов и нацменьшинств Севера, а также выяснить, как их и лично Совкину притесняют полиция и государство.

Журналисты ФАН приводят даже пример одного вопроса интервью: «Каким образом в Мурманской области силовые структуры работают против гражданских активистов, преследуют их?».

«Важно, что само интервью предназначено для передачи заказчику и размещения в иностранных СМИ», - подытожил собеседник.

Журналисты ФАН перепроверили полученную информацию, а для прояснения всех обстоятельств связались с персоналиями, на которых указал источник. Как они утверждают, записи всех разговоров есть в распоряжении их редакции.

Первый звонок был сделан «главному виновнику торжества» - руководителю Саамского парламента Кольского полуострова Валентине Совкиной, которая по замыслу заказчиков и журналистов должна была рассказать о притеснении правозащитников и активистов. В беседе с ФАН она подтвердила, что интервью с Волковой запланировано, а тема про притеснение народов Севера и правозащитников - верна.

«Интервью ещё нет, но мы его планируем. О том, где именно будет публиковаться интервью, мы не говорили. Меня просто попросили уделить время. Но в любом случае я выясню все детали», - заявила Совкина в разговоре с корреспондентом ФАН.

Другие собеседники из указанной выше «цепочки» не были столь откровенны. Наоборот, они быстро сворачивали неудобную для них беседу и отказывались подробно отвечать на вопросы под самыми разнообразными, а порой смешными предлогами.

Так как либеральные СМИ и правозащитники отказались вести конструктивный диалог, не ответили на простые и понятные вопросы, в том числе не объяснили актуальность проблем нацменьшинств Севера и заинтересованность соседей по Северу, ФАН решил обратиться за разъяснением к эксперту, объяснив сложившуюся ситуацию с «Командой 29», «7x7», Светланой Совкиной и заказным интервью.

Мировому сообществу не нравится, что Россия становится сильней

Интервью ФАН дал доктор философских наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ, директор института народов Севера РПГУ Игорь Набок. По словам профессора, он никогда не сталкивался в своей практике на Севере с преступлениями, которые связаны с притеснением коренных народов и деятельностью полиции против правозащитников.

«У нас на Севере есть специализированная «Ассоциация малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», которая внимательно следит за всеми проблемами. У нас в списке 41 народ. Такого в мире нигде нет. У меня есть выпускник «РГПУ Севера» Григорий Ледков. Он сегодня депутат Госдумы РФ и президент указанной ассоциации. Он тоже занимается проблемами народов, решает много вопросов и проблем.

Я лично не знаю о преследованиях, притеснениях и правонарушениях. Может быть, что-то есть, но не политического характера. Если уж говорить о норвежских малочисленных народах - саамах, - у них совсем недавно этот народ ещё не признавался. Не признавалось право на самоопределение, язык. Недавно у них поменялось отношение к ним. У нас же большая традиция поддержки народов, образования и поддержки культуры», - отметил Игорь Набок.

По мнению профессора, заказ подобных статей - это признак борьбы государств на международной арене. Мировому сообществу не нравится, что Россия становится сильней, а потому иностранные политические структуры ищут любые инструменты для оказания давления, в том числе через подобного рода провокации. Однако вряд ли Западу удастся использовать тематику проблем малочисленных народов.

«Я знаю, что у нас в стране ввели концепцию устойчивого развития коренных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока. Она реализуется. Я уже говорил, что мы помогаем с образованием. Готовим учителей истории, культурологов. Мы работаем с активистами. Среди них много умных, замечательных ребят, которые помогают нам и обсуждают сложные вопросы развития своих народов», - рассказал собеседник ФАН.

Работе России с малочисленными народами, в том числе Севера, могут позавидовать все остальные страны, подытожил Набок.

Своеобразный альянс

Как отмечают журналисты ФАН, суверенитет и территориальная целостность России ежедневно подвергаются атакам из-за рубежа. Инструменты воздействия на общество разнообразны, но один из самых действенных - попытка повлиять на сознание через СМИ. Раскачивание ситуации производится через воздействие на нацменьшинства часто с внедрением сепаратистских идей. Странно в этом то, что иностранным НКО помогают российские организации, имеющие ресурсы для действия на территории РФ и возможность трансляции нужной информации в российском информационном пространстве. Неудивительно, что выбор иностранных заказчиков пал на «Команду 29», которая выступает, в частности, в поддержку осужденных за организацию запрещенного в РФ террористического сообщества «Сеть». Ведь сегодня это дело используется многими СМИ и правозащитниками, чтобы создать иллюзию «тоталитарного российского государства» и оказать давление на власть.

Ещё более неудивительно, что журналистка «Команды 29» обратилась за помощью к изданию «7х7», также поддерживающему фигурантов резонансного дела, обвиненных в двойном убийстве. Общие тезисы позволили им создать своеобразный альянс, действующий в интересах заказчиков, осуществляющих вмешательство во внутренние дела России с целью подрыва суверенитета и дробления богатой ресурсами территории.

Комиссия Государственной Думы расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России должна обратить внимание на деятельность «Команды 29» и издания «7х7» и дать соответствующую оценку их сотрудничеству с иностранными НКО, создающими с их помощью образ «тоталитарной России» в заграничных медиа.

Их надо знать в лицо

А вот какую справку даёт РИА ФАН.

«Команда 29» - это относительно молодое неформальное правозащитное объединение, которое, в основном, борется за раскрытие секретной документации из российских правительственных органов. Создано объединение на основе «Фонда свободы информации» (ФСИ), известного также под называнием «Институт развития свободы информации». Переформатирование произошло в 2015 году, когда фонд был признан иностранным агентом.

«ФСИ» не только получал деньги от иностранных спонсоров, но и публиковал на них недостоверные статьи о работе российских органов власти.

«Саамский парламент» - организация была создана по инициативе Валентины Совкиной в 2008 году, и уже на первых же заседаниях были озвучены её истинные цели - уйти в оппозицию к власти и требовать себе новых привилегий.

Одна из самых громких историй, связанных с «Саамским парламентом», произошла в марте 2012 года, когда Совкина потребовала поднять рядом с зданием правительства Мурманской области свой «народный флаг». Вот только оказалось, что к самим саамам этот флаг не имеет отношения, он был разработан норвежским дизайнером Астрид Баль по заказу норвежского же правительства. Слова гимна «парламента» написаны норвежским поэтом Иском Микалом Сабой, а музыка - норвежцем Арне Серли.

О сепаратистских задачах организации можно судить даже по названию - «Саамский парламент Кольского полуострова», но не Мурманской области, что было бы логично. Такой невзрачной на первый взгляд манипуляцией Совкина пытается дистанцировать саамов от России. Норвежский гимн «парламента» тоже заканчивается весьма показательными словами: «…саамам Саамскую страну!».