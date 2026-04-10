Полмиллиарда зрителей: Мурманская область стала съёмочной площадкой одного из самых популярных китайских реалити

Мурманская область стала одной из главных локаций для съёмок суперпопулярного китайского реалити-шоу про семейные ценности «Viva la Romance». 9 апреля в Китае состоялась премьера первого эпизода многосерийного проекта, который увидели около полумиллиарда зрителей по всему миру.

Совместный телепроект международного канала «RT» и медиагиганта «Mango TV» посвящён знакомству китайских суперзвезд культуры, телевидения и спорта с наиболее известными в КНР городами мира. В России это Москва, Санкт-Петербург и Мурманск.

Мурманская область входит в число самых популярных и желанных направлений для китайских путешественников, оставаясь для гостей из Поднебесной зимней сказкой на краю земли.

Съёмочный процесс проходил в середине марта при содействии Министерства туризма и предпринимательства Мурманской области. В течение нескольких дней герои шоу знакомились с жизнью заполярной столицы и легендарной Териберки: испытали на себе айс-флоатинг, промчались на упряжке хаски, попробовали арктическую кухню и увидели северное сияние на побережье Баренцева моря.

Совокупная аудитория проекта «Viva la Romance» в Китае и других странах с китайскоязычным населением составляет около 500 миллионов зрителей. Проект существует с 2018 года, съёмки ранее проходили как на территории КНР, так и в других странах мира. В 2026 году съёмочная группа впервые приехала в Россию.

Как отмечает региональное Министерство туризма и предпринимательства, прогнозируем новый наплыв гостей из Поднебесной в Мурманскую область уже предстоящей зимой. Потому что живём там, где другие мечтают побывать.

Фото («Mango TV»): https://gov-murman.ru/info/news/565449/#&gid=1&pid=1