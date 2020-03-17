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Мурманская область. Арктика (16+)17.03.20 07:00

ПОЛНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ! В Мурманской области введены дополнительные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции

Постановлением губернатора с 17 марта в Мурманской области введены дополнительные меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Согласно документу, с сегодняшнего дня и до 31 марта в общеобразовательных организациях всего региона объявлены досрочные весенние каникулы.

«В дополнение ко всем ранее объявленным мерам мы приняли решение о начале досрочных каникул в школах. Кроме того, вводим запрет на проведение всех массовых – театрально-зрелищных, культурно-просветительских, спортивных и других мероприятий с участием свыше 50 человек, независимо от того, кто является организатором. Я прошу серьёзно и с пониманием отнестись к тем мероприятиям, которые проводятся для обеспечения безопасности жителей Мурманской области», – прокомментировал губернатор опубликованный документ.

Также рекомендуется отменить выезды организованных групп детей и взрослых за границу и по Российской Федерации, продолжает действовать запрет на проведение мероприятий с участием иностранцев.

Рекомендация – ограничить перемещение за пределы региона – дана всем жителям Кольского Заполярья.

Граждане, прибывшие из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, а также те, кто не исключает контакт с заболевшими коронавирусом, обязаны позвонить по телефону «горячей линии» (8152) 39-99-99 и зарегистрироваться, соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель, вызвать врача на дом, а не ходить в поликлинику.

За несоблюдение условий карантина предусмотрено наказание в соответствии со ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Статья предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, если вы кого-то заразили, лишение свободы до 5 лет, если это привело к смерти человека.

В постановлении главы региона отдельными пунктами закреплены рекомендации и для работодателей – воздержаться от направления работников в служебные командировки по России и за границу, незамедлительно направлять сотрудников с признаками простудных заболеваний (повышенная температура, кашель) в медицинские организации, тем, кто имеет несовершеннолетних детей, оказать содействие в выполнении запретов и ограничений, установленных постановлением, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.

Все достоверные и оперативные данные по текущей ситуации мониторинга коронавирусной инфекции в Мурманской области размещаются в официальном телеграм-канале https://t.me/COVID19_murmansk и аккаунтах штаба:

Инстаграм: @covid_mumansk

ВКонтакте: https://vk.com/covid_murman

 

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