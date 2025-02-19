Полномочия государственных органов власти в сфере туризма в Мурманской области будут расширены

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по бюджету, финансам, налогам и экономике под председательством Ирины Просоленко. Депутаты рассмотрели законопроект, вносящий корректировку в действующий закон «О внесении изменений в закон Мурманской области «О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области».

С 1 марта текущего года предлагается не распространять ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции в обладающих туристическим ресурсом объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, а также в пристроенных к ним помещениях и на прилегающих к ним территориях, ежедневно с 23 часов до 10 часов на территории Мурманска.

- Мы знаем, что наш северный регион привлекает всё большее количество туристов, здесь есть потенциал, и для этого многое делается губернатором и правительством Мурманской области, - подчеркнула Ирина Просоленко. – Сохранению этой тенденции способствуют максимально удобные условия для комфорта туристов - доступность качественных и уникальных услуг общественного питания.

При определении данных территорий использовался популярный туристический маршрут в столице Кольского Заполярья.

Комитет одобрил принятие законопроекта в первом чтении и окончательной редакции.

А на заседании комитета по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту под председательством Ларисы Кругловой депутаты обсудили изменения в региональный закон «О реализации отдельных положений федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» на территории Мурманской области».

- В настоящее время в Мурманской области региональный государственный надзор ведётся только за деятельностью экскурсоводов, гидов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Практика показывает, что этого недостаточно, - отметила председатель комитета. - После вступления в силу изменений контроль будет осуществляться также в отношении объектов классификации в сфере туристской индустрии - это классифицированные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи. Таким образом, полномочия государственных органов власти в сфере туризма в Мурманской области будут расширены, что должно привести к усилению контроля, а, значит, к улучшению качества туристических услуг.

По итогам обсуждения парламентарии рекомендовали областной Думе принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31857/