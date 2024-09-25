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Мурманская область. Арктика (16+)25.09.24 15:00

Полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан посетил Молочненскую среднюю общеобразовательную школу, а также терминал «Ударник» в Мурманской области

Сегодня полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан прибыл с рабочей поездкой в Мурманскую область. В рамках контроля за исполнением поручений и социальных инициатив Президента РФ Александр Гуцан посетил объекты образовательной сферы, промышленного производства и транспортной инфраструктуры. Вместе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом он побывал в Молочненской средней общеобразовательной школе, а также на терминале «Ударник» в Минькино.

В новом учебном году Молочненская средняя общеобразовательная школа распахнула двери для юных северян после капитального ремонта, выполненного в рамках федеральной президентской программы по модернизации школьных систем образования. Александр Гуцан и Андрей Чибис осмотрели внутренние помещения Молочненской СОШ, среди которых комната детских инициатив, литературная гостиная и гостиная естественно-научного блока, столовая, интерактивный музей, а также кабинеты русского языка, физики и основ безопасности и защиты Родины (комната «Юнармии»). Помещения оснащены современным оборудованием, благодаря которому в школе созданы условия для всестороннего развития юных северян. Особое внимание руководство школы уделяет гражданско-патриотическому воспитанию и раскрытию творческого потенциала своих воспитанников.

Также рабочие восстановили кровлю и фасад здания, на котором появилась художественная подсветка и большая карта Мурманской области. По поручению губернатора Андрея Чибиса Молочненской школе были выделены дополнительные средства на асфальтирование пришкольной территории, где высажена полноценная кедровая аллея.

В Молочненской школе в рамках реализации мероприятий региональной программы «Арктическая школа» по стратегическому плану «На Севере – жить» также преобразован учебный кабинет химии и биологии и реализован проект по направлению «Внутреннее (учебное) школьное пространство» – «Химикобиологическая школьная лаборатория «Шаг в медицину». В школу завезена новая мебель для классов и рекреаций, закуплено необходимое техническое оборудование. Ранее рабочими заменены оконные блоки, выполнен ремонт раздевалок, душевых и тренерских комнат.

Всего в 2024 году капитальный ремонт выполнен в 10 школах Мурманской области.

Следующим пунктом посещения стал проект, реализуемый ООО «Терминал «Ударник» – резидентом преференциального режима ТОР «Столица Арктики».

Александр Гуцан и Андрей Чибис осмотрели современный рефрижераторный комплекс. Данный холодильный комплекс предназначен для хранения рыбопродукции при перегрузке с одного вида транспорта на другой, контейнеризации рыбопродукции. В то же время он будет выполнять функции логистического распределительного центра.

Ещё одним этапом реализации инвестиционного проекта станет создание судоремонтного предприятия, которое будет осуществлять ремонт корпусных конструкций, судовых устройств и других систем, а также силовых дизельных установок, паровых котлов, вспомогательных механизмов и оборудования. Реализация подобных инвестиционных проектов на западном берегу Кольского залива станет драйвером в развитии Северного морского пути, а значит, Мурманской области и всей страны.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках рабочей поездки в Кольский район Мурманской области Александр Гуцан также оценил один из важнейших проектов реализации Мурманского транспортного узла – железнодорожный мост через Тулому – от станции Выходной к порту «Лавна» на западном берегу Кольского залива. Напомним, рабочее движение на железнодорожном мосту запущено 15 декабря 2023 года. Старт рабочему движению дал президент Владимир Путин. Мурманский транспортный узел – один из ключевых магистральных проектов, который обеспечивает выход в мировой океан и является фактором развития Северного морского пути.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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