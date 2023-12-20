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Мурманская область. Арктика (16+)20.12.23 17:30

Полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Александр Гуцан посетил стенд Мурманской области на международной выставке-форуме «Россия»

На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоялось открытие Дней Северо-Западного федерального округа. В рамках мероприятия полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Александр Гуцан посетил стенды северо-западных регионов, в том числе и Мурманской области. День Кольского Заполярья на выставке-форуме «Россия» пройдет уже в эту пятницу, 22 декабря.

«Впервые за несколько десятилетий страна собрала в одном месте все самое лучшее, что есть в каждом из регионов, которые подготовили много событийных мероприятий. Они раскрывают богатый потенциал и уникальные особенности таких разных, но дополняющих друг друга регионов Северо-Запада России», – подчеркнул полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Александр Гуцан.

В экспозиции Мурманской области представлены главные символы Кольского Заполярья: северное сияние, памятник защитникам Советского Заполярья и разбивающий льды атомный ледокол. Ледокол – главная часть стенда Мурманской области. Прообразом конструкции, которая поражает воображение своими масштабами, стал ледокол «Ленин». Внутри ледокола – иммерсивная комната с мультимедийным экраном, посетив которую, можно попасть из прошлого в настоящее. Посетители стенда Заполярья могут попробовать себя в роли капитана ледокола «Арктика», подводной лодки «Варшавянка» или сухогруза «АрктикЭкспресс», приняв участие в увлекательной игре. Также на стенде созданы интерактивно-информационные зоны, где собраны интересные факты и вдохновляющие истории людей, связавших жизнь с Крайним Севером.

В День Мурманской области на выставке «Россия» для посетителей подготовлена насыщенная программа: театрализованные представления, виртуальные экскурсии, творческие мастер-классы, дегустация блюд арктической кухни и многое другое.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, экспозиция Мурманской области находится в павильоне №75, зона «В». Кроме того, любой желающий может поддержать Мурманскую область в народном голосовании, которое запустили на официальном сайте Международной выставки-форума «Россия». Для этого необходимо перейти на страницу голосования на сайте выставки-форума «Россия», выбрать Мурманскую область из выпадающего списка или на интерактивной карте и проставить галочки напротив интересующих номинаций.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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