Полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Александр Гуцан в рамках рабочей поездки в регион посетил рыбоперерабатывающую фабрику в Коле

Вчера в рамках рабочей поездки в Мурманскую область полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Александр Гуцан побывал в цехах приёмки, упаковки, укладки и разделки сырья рыбоперерабатывающей фабрики компании. Проект реализован благодаря государственной программе поддержки модернизации рыбоперерабатывающей отрасли.

Генеральный директор компании «Мурман СиФуд» Владимир Хижняков рассказал полпреду президента о работе предприятия в условиях импортозамещения. Также они обсудили выстроенный технологический процесс: особенности поставки сырья на фабрику и доставки продукта до потребителя, логистические решения и маршруты.

На предприятии, где трудится почти 200 человек, установлено современное оборудование по производству филе и фарша из трески, пикши и иной рыбной продукции суммарной производительностью свыше 63 тонн продукции в сутки. В апреле 2022 г. предприятие открыло фирменный магазин, где продукция реализуется с минимальной наценкой.

Руководитель «Мурман СиФуд» рассказал Александру Гуцану о планах по расширению производства.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в мероприятиях с участием полномочного представителя приняли участие первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко и заместитель губернатора Ольга Кузнецова.



Фото: https://gov-murman.ru/info/news/