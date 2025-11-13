Полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Игорь Руденя потребовал от руководителей регионов обратить особое внимание на решение вопросов, которые особенно чувствительны для населения

Губернатор Андрей Чибис доложил о готовности Мурманской области к зиме полномочному представителю Президента РФ в СЗФО Игорю Рудене на заседании окружной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В совещании приняли участие заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий Анатолий Супруновский, главы регионов Северо-Запада России, руководители территориальных органов Росгидромета, Ростехнадзора, МЧС России в СЗФО, а также представители ряда других заинтересованных министерств и ведомств.

Участники проинформировали о готовности органов управления, сил и средств территориальных подсистем РСЧС к выполнению задач по предназначению в осенне-зимнем периоде 2025-2026 годов.

Игорь Руденя подчеркнул, что особого внимания руководителей регионов требуют вопросы, которые особенно чувствительны для населения: это своевременная уборка улиц и кровель от снега и наледи, а также организация слаженной и четкой работы аварийно-восстановительных бригад и пожарно-спасательных подразделений.

«За 6 лет нам удалось сократить количество инцидентов в ЖКХ в два раза. В прошедшем отопительном сезоне аварий на объектах ЖКХ и социальной инфраструктуры не было. В этом году проделали большую работу по подготовке, задействовали все необходимые службы и специалистов, также регулярно проводим учения, чтобы быть готовыми к нештатным ситуациям и оперативно их решать. Все возникающие вопросы будем держать на контроле», — отметил Андрей Чибис.

Полномочный представитель поручил держать на контроле организацию работы по своевременному реагированию на обращения граждан по вопросам надлежащего предоставления коммунальных услуг: обеспечения теплом, электроэнергией, водой, и соблюдением сроков проведения аварийных работ.

По итогам заседания приняты решения, направленные на минимизацию возможных угроз при прохождении отопительного периода 2025-2026 гг. Аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе будет организован контроль за их исполнением.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556973/#&gid=1&pid=2