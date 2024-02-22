Полномочный представитель Президента России в СЗФО Александр Гуцан вручил военнослужащим Северного флота государственные награды

Сегодня в Мурманске с рабочей поездкой находится полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Александр Гуцан. В рамках визита состоялось совещание с участием губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и командования Северного флота, в ходе которого военнослужащим вручили государственные награды и поздравили их с наступающим Днём защитника Отечества.

В своём поздравлении Александр Гуцан сказал:

«Армия и Военно-морской флот являются надёжной опорой нашего государства. Военнослужащие Северного флота не только обеспечивают интересы нашей страны в акватории Мирового океана и поддерживают военно-политическую стабильность в зоне своей ответственности, но и выполняют важнейшие задачи в ходе специальной военной операции, защищая интересы и суверенитет нашего государства, безопасность граждан. Искренне поздравляю весь личный состав Северного флота, всех военнослужащих с наступающим праздником, выражаю глубокую благодарность, желаю успехов в службе, здоровья и благополучия».

Отличившимся военнослужащим вручены государственные награды Российской Федерации – ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством», медали «За храбрость», Суворова, Жукова, Нестерова.

Командующий Краснознаменным ордена Ушакова Северным флотом Герой России Александр Моисеев поблагодарил Александра Гуцана за высокую оценку действий военнослужащих флота.

Фото: https://gov-murman.ru