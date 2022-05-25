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Мурманская область. Арктика (16+)25.05.22 10:00

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в СЗФО Александр Гуцан вручил орден «Родительская слава» многодетной семье Халитовых из Мурманска

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 24 мая в рамках рабочей поездки в Мурманскую область по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина Александр Гуцан вручил многодетной семье Халитовых из Мурманска государственную награду — орден «Родительская слава».

«Это высокая государственная награда за ваши заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Воспитать ребенка, развить его как личность – чрезвычайно важное дело. Это ежедневная ответственность, кропотливый труд и благородная миссия. Вам удалось создать семью, в которой дети растут и всесторонне развиваются в атмосфере любви, спокойствия и взаимоуважения. Главная ценность вашей семьи – воспитание милосердия, доброты к ближним, глубокой порядочности, терпимости, взаимовыручки. Только с такими жизненными ценностями мы сможем идти вперед, добиваться процветания и благополучия нашей страны. Ваши дети показывают отличные достижения в учебе, являются победителями олимпиад и конкурсов. Такие семьи, несомненно, достояние нашей страны. Сердечно поздравляю вашу семью и благодарю за честное, благородное отношение к родительскому делу», – поздравил семью Халитовых Александр Гуцан.

«Мы искренне стараемся воспитать наших детей достойными гражданами. Учим взаимовыручке, уважению, трудолюбию, ответственности, прививаем любовь к учебе, развиваем творческие способности и радуемся их успехам», – сказал в ответном слове Махмут Халитов.

У Светланы и Махмута Халитовых 10 детей. Светлана Георгиевна имеет музыкальное образование. Махмут Максутович работает слесарем-ремонтником в филиале «35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка».

«Любовь – это труд. В жизни приходится многому учиться: терпению, любви. Всего этого можно достигнуть только в семье, благодаря совместному общению, преодолению трудностей», – рассказала Светлана Халитова.

Как отметил глава семьи, главное – это научить детей добру.

Супруги всегда мечтали о большой и дружной семье. Сейчас у Светланы и Махмута шесть дочерей и четыре сына.

23-летняя Лидия окончила с красным дипломом Мурманский арктический государственный университет по направлению подготовки «Прикладная математика и информатика». Она совмещает работу учителя математики в Мурманском международном лицее с преподаванием игры на скрипке в мурманской Детской музыкальной школе №5.

21-летний Максим – студент Мурманского государственного технического университета.  Является неоднократным лауреатом музыкальных конкурсов и фестивалей, победителем во всероссийских, региональных и городских олимпиадах по английскому и русскому языкам, математике.

19-летняя Айгуль — студентка 2 курса МАГУ.

17-летний Георгий — старшеклассник. Успешно совмещает учебу в общеобразовательной и музыкальной школах. Отличник учебы, неоднократный победитель всероссийской олимпиады по русскому языку, информатике, лауреат музыкальных конкурсов и фестивалей.

15-летний Сергей учится в 8 классе. Отличник как в общеобразовательной, так и в музыкальной школе.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, церемония награждения также совпала с семейным праздником. У дочери Светланы и Махмута – Олеси сегодня день рождения. Девочке исполнилось 12 лет. Олеся, как и её 9-летняя сестра Мария, успешно учится в музыкальной школе.

Также в семье воспитываются 7-летний Андрей, 5-летняя Роза и самая маленькая дочь — Алсу.

Орденом «Родительская слава» награждаются граждане Российской  Федерации за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Фото: https://vk.com/arctictv51?z=photo-4185250_457294209%2Fwall-4185250_152925

 

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