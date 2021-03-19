Полный список: в 2021 году в Мурманской области планируют заменить 48 лифтов

В рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в 2021 году в Мурманской области планируется заменить 28 лифтов в 17 многоквартирных домах.

В частности, работы будут идти по адресам:

1. г. Мончегорск, ул. Кондрикова, 14 – 2 лифта;

2. г. Мурманск, пр. Ленина, 50 – 1 лифт (спецсчет);

3. г. Мурманск, ул. Марата, 23 – 1 лифт;

4. г. Мурманск, пер. Русанова, 1 – 2 лифта;

5. г. Оленегорск, ул. Капитана Иванова, 3 – 1 лифт;

6. г. Оленегорск, ул. Капитана Иванова, 9 – 1 лифт;

7. г. Полярные Зори, ул. Партизан Заполярья, 5 – 2 лифта;

8. г. Полярный, ул. Героев «Тумана», 2 – 2 лифта;

9. г. Североморск, ул. Северная Застава, 36 – 2 лифта;

10. г. Североморск, ул. Северная Застава, 38 – 2 лифта;

11. г. Североморск, ул. Адмирала Сизова, 13 – 1 лифт;

12. г. Североморск, ул. Адмирала Сизова, 14 – 1 лифт;

13. г. Североморск, ул. Адмирала Сизова, 20 – 1 лифт;

14. г. Североморск, ул. Флотских строителей, 3 – 2 лифта;

15. г. Североморск, ул. Инженерная, 5 – 3 лифта;

16. пгт Мурмаши, ул. Советская, 35 – 2 лифта;

17. пгт Ревда, ул. Умбозерская, 7 – 2 лифта.

Кроме того, в 2021 году планируется заменить 20 лифтов в 12 многоквартирных домах, работы по которым запланированы по программе на 2022 год.

Работы будут идти по адресам:

1. г. Мончегорск, ул. Морошковая, 6 – 2 лифта;

2. г. Оленегорск, ул. Строительная, 30 – 1 лифт;

3. г. Оленегорск, ул. Пионерская, 8 – 1 лифт;

4. г. Оленегорск, ул. Пионерская, 9 – 1 лифт;

5. г. Полярные Зори, ул. Партизан Заполярья, 11 – 2 лифта;

6. г. Североморск, ул. Адмирала Сизова, 15 – 2 лифта;

7. г. Североморск, ул. Адмирала Сизова, 16 – 2 лифта;

8. г. Североморск, ул. Адмирала Сизова, 7 – 1 лифт;

9. г. Североморск, ул. Гвардейская, 35 – 2 лифта;

10. г. Североморск, ул. Комсомольская, 16 – 2 лифта;

11. г. Кола, ул. Победы, 8 – 2 лифта;

12. пгт Мурмаши, ул. Мира, 21 – 2 лифта.