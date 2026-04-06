Мурманская область. Арктика (16+)06.04.26 14:00
Мурманская область. Арктика (16+)06.04.26 14:00

Полный запрет МФО поддерживают 2 из 3 экономически активных россиян

Сергей Миронов предложил ввести в России запрет на деятельность микрофинансовых организаций и провести амнистию по безнадежным долгам. Большинству россиян в той или иной степени близка позиция политика. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В совокупности идею запрета МФО на территории РФ поддерживают 67% респондентов, в том числе полный запрет деятельности с амнистией долгов поддерживают 52% опрошенных, а ещё 15% выступают только за запрет работы таких организаций, не настаивая на списании долгов. 4% респондентов поддерживают исключительно списание долгов. Категорически против инициативы высказались лишь 4% участников опроса. Каждый четвертый россиянин (25%) затруднился с ответом.

Мужчины заметно чаще женщин поддерживают полный запрет МФО с амнистией: 57% против 46%. Россиянки в 2 раза чаще мужчин поддерживают только амнистию долгов без запрета организаций (6% против 3%).

Больший энтузиазм по поводу инициативы в целом демонстрирует молодёжь до 35 лет — 54%. Только амнистию без запрета чаще других одобряют россияне 45+ (7%).

Респонденты со средним профессиональным образованием чаще выступают за полный запрет МФО с амнистией (58%), чем обладатели высшего образования (48%). Сторонников только запрета без амнистии, напротив, больше среди людей с высшим образованием — 18% против 10% соответственно.

Высокий уровень поддержки полного запрета с амнистией зафиксирован в группе с доходом от 150 тысяч рублей (54%). Россияне с заработком 100—150 тысяч рублей чаще выступают за запрет МФО без амнистии долгов (24%).

Наиболее яркие различия в ответах наблюдаются между теми, кто ранее пользовался услугами микрофинансовых организаций, и теми, кто не имел такого опыта. Среди клиентов МФО полный запрет с амнистией поддерживают 68% — это на 21 процентный пункт выше, чем среди тех, кто не обращался в такие организации (47%). При этом среди никогда не бравших займы в МФО значительно выше доля сторонников только запрета без амнистии (21% против 4% среди клиентов). Те, кто имеет опыт взаимодействия с МФО, практически не видят смысла в запрете без списания долгов, но зато в два раза чаще поддерживают исключительно амнистию (8 и 4% соответственно).

Время проведения опроса: 30 марта — 1 апреля 2026 года.

Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
