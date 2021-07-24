Половина хозяев собак и кошек в России хотят работать вместе с любимцем

Mars Petcare и hh.ru провели исследование, приуроченное к Международному дню с собакой на работе. Опрос нескольких тысяч российских работников, включая руководителей высшего звена показал, каково отношение компаний и сотрудников к питомцам на рабочем месте, а также выявил позитивную тенденцию развития pet-friendly среды в России.

55% респондентов отметили, что им удалось сблизиться со своим питомцем за время пандемии, потому что стали проводить больше времени вместе. 47% опрошенных стали уделять больше внимания здоровью своих собак и кошек, а 42% волнуются о том, смогут ли они проводить с питомцем столько же времени в течение рабочего дня в офисе. При этом только 4% работников заявили, что до пандемии им можно было приводить в офис питомца.

Большинство «родителей» питомцев хотели бы сохранить возможность работать удаленно, чтобы посвящать больше времени уходу за своей собакой или кошкой. Это особенно важно для специалистов в области рекламы, маркетинга и PR, а также юристов и специалистов, занятых в сфере строительства и недвижимости. Ещё 39% владельцев собак и 27% владельцев кошек отмечают, что охотнее вернутся в офис, если туда можно будет приходить со своим домашним животным.

9% сотрудников ожидают, что после пандемии их офис станет pet-friendly. 3% респондентов уже задали руководителю вопрос, можно ли будет приходить в офис с питомцем, а еще 10% планируют сделать это в ближайшее время. 7% опрошенных отметили, что будут рассматривать другие возможности для продолжения карьеры, если их компания не будет лояльна к нахождению питомцев в офисе, еще 13% затруднились ответить на этот вопрос.

Для двух респондентов из трех стало очень важно работать в окружении, где хорошо относятся к домашним животным. Это особенно подчеркивают соискатели, находящиеся в начале карьеры, а также сотрудники банковской и медицинской индустрии.

Среди основных причин приходить со своим питомцем в офис половина респондентов отмечает желание, чтобы собака была рядом, 38% уверены, что питомец помогает успокоиться в нервной обстановке, 37% обеспокоены состоянием питомца в период своего отсутствия, еще 29% хотят иметь возможность следить за состоянием любимца во время рабочего дня. Почти треть владельцев собак и кошек считают, что будут работать более продуктивно вместе с питомцем, а 12% заявляют, что будут беспокоиться о своем питомце, если оставят его одного.

Вопрос развития дружелюбной по отношению к владельцам питомцев офисной среды сейчас актуален для всего мира. Так, по данным исследования, проведенного австралийским представительством Mars Petcare, в числе преимуществ pet-friendly офиса: нормализация баланса между работой и личной жизнью (27%), улучшение отношений с коллегами (15%), повышение эффективности сотрудников (15%) и развитие концентрации внимания (13%).

«Важно инициировать дискуссию о том, что офисное пространство должно стать дружелюбным к питомцам, – считает Доктор Тэмми Кинг, зоолог, один из ведущих специалистов в области этологии Научно-исследовательского центра Waltham Petcare Science Institute. – Присутствие четвероного любимца на рабочем месте способно обеспечить необходимый комфорт, снизить уровень стресса и повысить продуктивность. Мы надеемся, что руководители поддержат своих сотрудников и допустят возможность приводить своих пушистых друзей в офис не только в честь Дня с собакой на работе, но и в любой другой день».

Как российские руководители относятся к идее pet-friendly офисов

Свое отношение к питомцам на рабочем месте в исследовании Mars Petcare и HeadHunter высказали в том числе люди, причастные к формированию pet-friendly среды. Почти четверть респондентов опроса – это линейные руководители, топ-менеджеры и владельцы компаний.

8% руководителей среднего и высшего звена заявляют, что их офис был дружелюбен к домашним животным до начала пандемии, 2% планируют открыть двери для питомцев, вернувшись в офисы, а еще 19% не исключают такой возможности в будущем. 15% опрошенных менеджеров и владельцев компаний согласились с тем, что после пандемии больше офисов станут pet-friendly, еще треть затруднились ответить на вопрос.

По мнению 14% менеджеров, инициатива сделает сотрудников счастливее и поможет избежать мыслей о том, где оставить своих пушистых друзей. Треть руководителей, сотрудники которых уже вернулись в офисы или в ближайшее время вернутся, заявляет, что предоставят своим подчиненным возможность работать удаленно, чтобы проводить время со своими питомцами.

Тем не менее, у 88% компаний пока нет формальных программ поддержки, связанных с домашними животными для сотрудников. 76% руководителей затруднились ответить на этот вопрос. Только 12% компаний заявляют, что предлагают своим сотрудникам возможность посещения ветеринара во время рабочего дня, подвижный график работы, краткосрочный отпуск по уходу за питомцем или финансовую поддержку.

Сами руководителей, у которых есть собаки и кошки, отметили, что с появлением домашнего питомца стали более понимающими и эмпатичными на рабочем месте. В пользу этого суждения высказались 33% владельцев компаний, менеджеров высшего и среднего звена.