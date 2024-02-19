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Мурманская область. Арктика (16+)19.02.24 12:00

Половина опрошенных компаний в СЗФО знают об онкозаболеваниях у своих сотрудников

Hh.ru, консалтинговая компания diversity brand, Фонд семьи Тиньковых и Фонд борьбы с лейкемией провели опрос и выяснили, как часто работники из регионов СЗФО сталкиваются с раком, а также как помогают работодатели таким сотрудникам. Также юрист hh.ru Дарья Ерзина, рассказала, нужно ли и при каких условиях сотрудники должны рассказывать своим работодателям о болезнях и состоянии здоровья.

Опрос работодателей показывает, что сразу 61% опрошенных знают о случаях заболеваний раком среди сотрудников в компании, из них 41% точно знают, что у некоторых работников в компании есть онкозаболевание,13% знают о таких работниках и сами столкнулись с таким заболеванием, ещё 7% не знают о таких случаях, но сами переживали онкологию. Остальные опрошенные не знают о фактах заболевания раком.

Чаще всего работодатели заявляли, что в случае заболевания раком они сохраняют рабочее место за человеком на время лечения (так делает 2/3 опрошенных) и предлагают подстроить график под время лечения или же снизить нагрузку. Ещё 44% оказывали материальную помощь таким работникам.

Лишь 102% компаний честно признались, что вообще никак не помогали заболевшим работникам.

Сохранили за сотрудником рабочее место

на время лечения

69%

Предложили гибкие условия труда

(график, снижение нагрузки и др.)

52%

Оказали материальную помощь от компании

44%

Оказали материальную помощь силами сотрудников

30%

Предложили подходящее/альтернативное рабочее место

15%

Оплатили медицинское обслуживание

и необходимые лекарства

12%

Никто никаких действий не предпринимал

12%

Оказали информационную поддержку,

маршрутизацию (порядок действий заболевшего)

9%

Решили расширить медицинскую страховку

работников до включения критических заболеваний

5%

Предложили/оплатили профессиональную

психологическую поддержку

4%

Компания ничего не предпринимала,

заботились о сотруднике непосредственный

руководитель и его коллеги

4%

 

Между тем каждый пятый (24%) работодатель в ходе опроса признался, что работник, узнавший об онкозаболевании обязан сообщить об этом руководству. Ещё 33% считают, что сообщать о раке надо, если болезнь влияет на работоспособность сотрудника. Другие 39%, наоборот, оставляют это решение на личный выбор сотрудника. А 4% вообще считают, что диагноз лучше скрыть.

«Если говорить о ситуациях, когда компания принимает соискателя на работу, работодатель действительно может запросить у кандидата справку о состоянии здоровья, но только в отдельных случаях, прямо указанных в законе. Например, такую справку могут попросить предоставить сотрудников служб авиационной, транспортной безопасности или у тех, кто работает с пищевыми продуктами. Кроме того, работники могут проходить медосмотры, как при приеме на работу, так и регулярные.

А если уже действующий работник обнаружил у себя заболевание и в том числе онкологию, то закон не обязывает его сообщать об этом своему руководству и оставляет это на личное усмотрение работника, однако, если такое заболевание препятствует выполнению трудовой функции, работодатель вправе такие сведения запросить», - отмечает юрист hh.ru Дарья Ерзина. 

Есть и другие нюансы. Так, 50% работодателей признались, что не знают, как действовать и помогать работникам с раком. Ещё треть в целом понимают, как действовать, так как сталкивались лично или в их окружении были люди с онкологией. И лишь у 7% компаний есть утвержденный порядок действий, как помогать работкам с раком.

 

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