Половина опрошенных компаний в СЗФО знают об онкозаболеваниях у своих сотрудников

Hh.ru, консалтинговая компания diversity brand, Фонд семьи Тиньковых и Фонд борьбы с лейкемией провели опрос и выяснили, как часто работники из регионов СЗФО сталкиваются с раком, а также как помогают работодатели таким сотрудникам. Также юрист hh.ru Дарья Ерзина, рассказала, нужно ли и при каких условиях сотрудники должны рассказывать своим работодателям о болезнях и состоянии здоровья.

Опрос работодателей показывает, что сразу 61% опрошенных знают о случаях заболеваний раком среди сотрудников в компании, из них 41% точно знают, что у некоторых работников в компании есть онкозаболевание,13% знают о таких работниках и сами столкнулись с таким заболеванием, ещё 7% не знают о таких случаях, но сами переживали онкологию. Остальные опрошенные не знают о фактах заболевания раком.

Чаще всего работодатели заявляли, что в случае заболевания раком они сохраняют рабочее место за человеком на время лечения (так делает 2/3 опрошенных) и предлагают подстроить график под время лечения или же снизить нагрузку. Ещё 44% оказывали материальную помощь таким работникам.

Лишь 102% компаний честно признались, что вообще никак не помогали заболевшим работникам.

Сохранили за сотрудником рабочее место на время лечения 69% Предложили гибкие условия труда (график, снижение нагрузки и др.) 52% Оказали материальную помощь от компании 44% Оказали материальную помощь силами сотрудников 30% Предложили подходящее/альтернативное рабочее место 15% Оплатили медицинское обслуживание и необходимые лекарства 12% Никто никаких действий не предпринимал 12% Оказали информационную поддержку, маршрутизацию (порядок действий заболевшего) 9% Решили расширить медицинскую страховку работников до включения критических заболеваний 5% Предложили/оплатили профессиональную психологическую поддержку 4% Компания ничего не предпринимала, заботились о сотруднике непосредственный руководитель и его коллеги 4%

Между тем каждый пятый (24%) работодатель в ходе опроса признался, что работник, узнавший об онкозаболевании обязан сообщить об этом руководству. Ещё 33% считают, что сообщать о раке надо, если болезнь влияет на работоспособность сотрудника. Другие 39%, наоборот, оставляют это решение на личный выбор сотрудника. А 4% вообще считают, что диагноз лучше скрыть.

«Если говорить о ситуациях, когда компания принимает соискателя на работу, работодатель действительно может запросить у кандидата справку о состоянии здоровья, но только в отдельных случаях, прямо указанных в законе. Например, такую справку могут попросить предоставить сотрудников служб авиационной, транспортной безопасности или у тех, кто работает с пищевыми продуктами. Кроме того, работники могут проходить медосмотры, как при приеме на работу, так и регулярные.

А если уже действующий работник обнаружил у себя заболевание и в том числе онкологию, то закон не обязывает его сообщать об этом своему руководству и оставляет это на личное усмотрение работника, однако, если такое заболевание препятствует выполнению трудовой функции, работодатель вправе такие сведения запросить», - отмечает юрист hh.ru Дарья Ерзина.

Есть и другие нюансы. Так, 50% работодателей признались, что не знают, как действовать и помогать работникам с раком. Ещё треть в целом понимают, как действовать, так как сталкивались лично или в их окружении были люди с онкологией. И лишь у 7% компаний есть утвержденный порядок действий, как помогать работкам с раком.