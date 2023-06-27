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Мурманская область. Арктика (16+)27.06.23 12:00

Половина работодателей Мурманской области поднимут зарплаты своим сотрудникам

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди работодателей из Северо-Западного ФО (и в том числе Мурманской области) и выяснила, каковы их планы относительно зарплат сотрудников.

Половина местных компаний (53%) намерены до конца года поднять заработные платы своим сотрудникам. Для сравнения: по России в целом о таких планах заявили также более 50% компаний. Чаще всего это работодатели из ИТ-отрасли (63%), строительные компании (63%) и производители непищевых товаров народного потребления (62%).

Ещё 36% местных работодателей сообщили, что не планируют менять зарплаты сотрудников в этом году (по России в целом таких оказалось больше – 38%). Остальные 11% пока не определились (по России – 6%). Примечательно, что сокращение заработных плат пока не заявляется среди работодателей регионов СЗФО, при этом в других регионах России такая ситуация уже запланирована в 3% компаний. Чаще всего это работодатели из отрасли розничной торговли (8%), а также финансовых технологий (6%).

В 35% случаев изменения (рост зарплаты) коснутся фиксированной части, то есть, окладов. 32% работодателей отметили, что изменится и оклад, и переменная (премиальная) часть. В 27% компаний изменятся только премии.

«Прошлогодняя шумиха вокруг неминуемого спада зарплат из-за экономического кризиса прошла. По причине дефицита рабочей силы и низкого уровня безработицы зарплаты растут и будут расти дальше. Конкуренция за кадры ведёт к увеличению заработных плат, хотя нехватка рабочих рук ограничивает возможности производства. Рост зарплат быстрее производительности труда становится проинфляционным фактором. Об этом пишут аналитики департамента исследований и прогнозирования Центробанка в бюллетене «О чём говорят тренды», - комментирует ситуацию Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности.

Анализ заработных плат показал: среднее финансовое вознаграждение в вакансиях hh.ru растёт практически во всех значимых сегментах рынка труда. В частности, по России в целом увеличились зарплаты продавцов — 37931 рубль в I квартале 2023 года (рост на 3% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году), курьеров — 89655 рублей (на 16%), работников инженерно-технического толка — 70000 рублей (на 2%), рабочих — 68965 рублей (на 9%). По прогнозам аналитиков hh.ru, зарплаты рабочего и массового персонала, курьеров, а также представителей сферы производства в 2023 году могут вырасти на 15% и более. В то же время практически не заметен рост зарплат у белых воротничков — в среднем кандидатам уровня «специалист» предлагали 58000 рублей в I квартале 2023 года, что на 1% больше прошлогоднего показателя.

«Те, кто остался в России, в основном держатся за рабочие места — люди научены кризисами 2008 и 2015 годов, а работодатели не готовы переплачивать после ухода иностранных компаний с рынка. В целом темпы прироста зарплат в этой профессиональной группе тоже будут сопоставимы с текущей инфляцией», - добавляет Наталья Данина.

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