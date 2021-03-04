Половина россиян вспоминает самоизоляцию с негативом

Скоро исполнится год с момента, когда власти страны объявили режим самоизоляции. Позитивными воспоминаниями об этом периоде поделился каждый шестой россиянин, более половины граждан испытывают лишь негатив, причем женщинам пришлось тяжелее, чем мужчинам. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

54% россиян ассоциируют период самоизоляции из-за пандемии коронавируса с негативными переживаниями. Каждый четвертый (25%) не испытывает никаких чувств. Лишь каждый шестой вспоминает это время с положительными эмоциями.

Среди мужчин больше тех, кто оценивает время самоизоляции спокойно (28% против 22% среди представительниц слабого пола), а среди женщин больше тех, кто вспоминает этот период с негативом (58% против 51% среди мужчин).

Негативные чувства, которые называли чаще всего, — ужас (8%), тревога и печаль (по 4%), гнев и сожаление (по 3%). Женщины особенно часто признавались, что вспоминают самоизоляцию с ужасом (14% против 4% среди мужчин).

Среди немногочисленных позитивных эмоций россиян — ностальгия и воспоминания о внеплановом отдыхе (по 3%), а также предчувствие новых возможностей (2%).