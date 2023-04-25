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Мурманская область. Арктика (16+)25.04.23 12:00

Половина жителей Мурманской области (54%) регулярно откладывают деньги на чёрный день

Чаще всего местные жители планируют потратить накопленную сумму на покупку нового имущества (55% опрошенного населения). На втором месте стоит ремонт в квартире (45%). Третьим по популярности является путешествие (43%). В топ-5 причин для накоплений также вошли обучение (27%) и покупка новой машины (30%).

По мнению большинства жителей Мурманской области, самым надёжным способом накопить на мечту является переход на высокооплачиваемую работу. Согласно опросу, проведенному крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru и страховой компанией «Ренессанс Жизнь», каждый четвёртый житель (25%) Мурманской области откладывает деньги при любом удобном случае. 

Половина жителей Мурманской области (54%) регулярно откладывают деньги на чёрный день. Копит на заветную мечту каждый третий местный житель (34%), откладывает деньги на стартовый капитал для открытия бизнеса ещё 18% населения. Каждый четвёртый (25%) горожанин делает это при любой возможности, 15% — ежемесячно, 9% — время от времени, а оставшиеся 1% — чаще, чем раз в месяц. Крайне редко делают накопления четверть (23%) местного населения, а каждый третий (30% опрошенных) и хотел бы копить на что-то, но не может себе этого позволить и в большинстве случаев, потому что опрошенному на хватает на это основного заработка. В большинстве случаев привычке откладывать деньги придерживаются молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (66%), а для старшего поколения (55+) — присущ отказ от любого рода накоплений (52%).

Чаще всего местные жители планируют потратить накопленную сумму на покупку нового имущества (55% опрошенного населения). На втором месте стоит ремонт в квартире (45%). Третьим по популярности является путешествие (43%). В топ-5 причин для накоплений также вошли обучение (27%) и покупка новой машины (30%).

В список самых нерациональных трат, по мнению местных жителей, вошли покупка брендовых вещей (73%), регулярное питание в кафе и ресторанах (40%) и beauty и SPA услуги (40%). Также в рейтинг самых неоправданных трат по мнению местных жителей вошли оплата сеансов у психолога (50%) и постоянные походы в кино или театр (41%). По мнению жителей, всё это мешает претворению задуманного в жизнь.

В большинстве случаев жители региона считают, что самым надежным способом накопить нужную сумму является переход на новую работу с большей заработной платой (75%). Еще одним вариантом приумножения денег в копилке стало правило оставлять у себя определенный процент от дохода на конец месяца (61%), а также подработка (45%). Возможность получить дополнительную прибыль и осуществить желаемое предоставляют и финансовые инструменты — вклады в банке (28%), инвестиции в акции известных компаний (17%) и страховые накопительные программы (7%).

По данным СК «Ренессанс Жизнь», только за второе полугодие 2022 года самой популярной у россиян стала программа накопительного страхования сроком на 3 месяца — её выбирали на 31% чаще, чем продукт, рассчитанный на 5 лет. Через такие продукты людям комфортнее осуществлять первый, пробный контакт с инвестициями в страхование жизни. Интересно, что в большинстве случаев на долгосрочные вложения полагаются клиенты старше 60 лет — доля равна 44%. То есть создают сбережения за счет накопительного страхования жизни не только люди экономически активного, но и пенсионного возраста. Через краткосрочные инвестиции со страхованием жизни знакомятся миллениалы и зуммеры — их доля среди клиентов по такой программе равна 22%. По 5-летнему продукту доля таких клиентов пока 12%.

За последний год, каждому десятому жителю Мурманской области (13%) удалось скопить сумму до 20000 рублей, а чаще всего это под силу женщинам (44% против 33% у мужчин). Каждый пятый участник опроса (23%) раскрыл, что ему удалось накопить от 50 до 200 тысяч рублей. Лишь 17% могут похвалиться, что за год смогли отложить более 200000 рублей, больше всех в этом признавались мужчины (31% против 19% у женщин) (наглядно на диаграмме).

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