Половина жителей Заполярья отмечает позитивные перемены в дорожной сфере

Нацпроект «Безопасные качественные дороги» обеспечил устойчивое развитие дорожного хозяйства России и региона: 50% жителей Мурманской области удовлетворены качеством и доступностью автомобильных дорог, а также отмечают улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры. Такие данные были получены в результате исследования, проведенного в декабре 2021 года Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По России этот показатель составляет 49%. Опрос, в котором приняли участие 170 тысяч респондентов, проводился во всех 85 регионах Российской Федерации. Регионами-лидерами по удовлетворенности населения качеством и доступностью дорог стали Чеченская Республика (85%), Севастополь (81%), Республика Крым (75%), Республика Северная Осетия-Алания (67%), Костромская область (66%), Кабардино-Балкарская Республика и Республика Татарстан (по 63%), Калининградская область, Саратовская область, Ивановская область (по 62%), Республика Марий Эл и Белгородская область (по 61%), Тюменская область и Республика Ингушетия (по 60%).

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, к основным положительным изменениям опрошенные отнесли увеличение объёмов и качества ремонта дорог, строительство новых трасс и участков магистралей, мостов и транспортной инфраструктуры.

Более половины респондентов — 52% — указали на улучшение качества дорог внутри населенных пунктов за последний год, аналогичный показатель по региональным трассам — 58%. При этом повышение доступности городских дорог отметили 43% участников опроса, региональных — 48%.

По мнению аналитиков, текущие показатели удовлетворенности качеством и доступностью автомобильных дорог находятся в зоне положительных значений.

Напомним, к2030 году доля региональных трасс, находящихся в нормативном состоянии, должна составить не меньше 60%, доля улично-дорожной сети агломераций ― не ниже 85%.