Положительная динамика на промысле сохраняется: к середине мая российские рыбаки добыли почти 2 млн тонн

К 15 мая 2024 года, по данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), общий объём вылова всем российскими пользователями достиг почти 2 млн тонн - на 3,7% больше уровня 2023 года за аналогичный период.

В том числе добыто рыбаками Северного бассейна - 200,8 тысячи тонн (+ 11%).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл более 147 тысяч тонн морских биоресурсов.