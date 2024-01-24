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Мурманская область. Арктика (16+)24.01.24 15:00

Положительная динамика перевалки контейнеров по итогам 2023 года зафиксирована во всех бассейнах, кроме Арктического

В 2024 году можно ожидать дальнейшего роста перевалки грузов в портах по мере ввода в строй и выхода на плановые мощности новых терминалов («Лавна», «Суходол», «Утренний» и т.д.), развития подходов к портам Северо-Запада и Юга, расширения Восточного полигона и наращивания показателей российских контейнерных сервисов.

По итогам 2023 года перевалка грузов в российских портах выросла на 5,1% к уровню 2022 года — до 884,7 млн тонн, что стало максимальным значением за последние годы. Однако в четвертом квартале впервые за год был зафиксирован спад (-6,3% к четвертому кварталу 2022 года).

Значимый спад перевалки по итогам года характерен для трёх видов грузов — руд (-22,3%), черных металлов (-12,9%) и нефтепродуктов (-11,5%).

Как отмечает portnews.ru, основными факторами этого спада были европейские санкции (для чёрных металлов и нефтепродуктов) и сокращение закупок европейскими потребителями даже в отсутствие официальных запретов (для руд). По рудам и чёрным металлам снижение перевалки к четвёртому кварталу стабилизировалось (-3,4% и +0,8% соответственно к уровню аналогичного периода 2022 года). По нефтепродуктам, наоборот, падение ускорилось (-25,6%), чему способствовали введенные летом и осенью внутренние ограничения и заградительные пошлины на вывоз бензина и дизельного топлива для стабилизации цен на российском рынке.

По итогам года небольшое сокращение перевалки наблюдалось для угля (-0,4%) и сжиженных газов (-3,2%). Спад для угля сформировался по итогам четвёртого квартала (-21,5%). Для сжиженного газа, напротив, в четвёртом квартале зарегистрирован прирост (+0,9%), что во многом связано с окончанием ремонтов на заводах по производству СПГ.

Прирост по итогам 2023 года показала нефть (+6,3%) и грузы в контейнерах (+10,5%). Положительная динамика была зафиксирована и в четвёртом квартале (+7,1% и +14% соответственно). Этого удалось достигнуть за счёт переориентации экспорта нефти и развития новых российских и зарубежных контейнерных сервисов.

Наконец, значительный рост перевалки — более чем в полтора раза — обеспечили удобрения (+51,8%) и зерновые грузы (+55,6%). Столь весомое увеличение связано с развитием терминалов Балтийского бассейна («Ультрамар», терминалы Санкт-Петербурга). На рост перевалки зерна оказали положительное влияние высокий урожай и расширение экспортных квот. Однако эффект от этих факторов постепенно исчерпывается: по итогам четвёртого квартала прирост перевалки удобрений оказался существенно ниже, чем в предыдущие кварталы (+35,6%), а по зерну был зафиксирован спад (-5,3%) (наглядно на карте-диаграмме).

Если говорить о бассейнах, то по итогам года наблюдалось снижение перевалки только в Арктическом (-0,7%), что связано с сокращением перевалки нефти и руд, в первую очередь, в направлении европейских стран.

Перевалка контейнеров за 2023 год выросла на 15% и достигла почти 5 млн ДФЭ. Напомним, рекордный контейнерооборот был зафиксирован в 2021 году (5,6 млн ДФЭ). Таким образом, спад 2022 года все ещё не компенсирован. При этом в четвёртом квартале прирост перевалки контейнеров несколько замедлился в сравнении с предыдущими двумя кварталами — до 21,6% (к четвертому кварталу 2022 года). Положительная динамика перевалки контейнеров по итогам года зафиксирована во всех бассейнах, кроме Арктического (-10,1%).

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