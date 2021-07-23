Положительная динамика работы торговой площадки «Малые закупки» - результаты I полугодия 2021 года

С 1 января 2021 года муниципальные заказчики Мурманской области наравне с государственными стали осуществлять закупки «малого объема» через региональную торговую площадку «Малые закупки».

По результатам мониторинга работы платформы за I полугодие 2021 года количество участников закупок продолжает расти. Так, прирост зарегистрированных на площадке поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с начала 2021 года составил 1211 участников: 588 – в первом квартале и 623 – во втором, что на 31% больше результатов прошлого года. Общее количество зарегистрированных участников превысило 9,6 тысячи.

Согласно аналитическим данным площадки, по итогам I полугодия 2021 года количество состоявшихся процедур, осуществленных муниципальными заказчиками выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составило более 2500 закупок, при этом сумма состоявшихся закупок увеличилась в 2,6 раза и составила 301 млн рублей. Экономия по состоявшимся закупкам составила 48,8 млн рублей, что в 2,4 раза больше результатов прошлого года.

Всего за I полугодие 2021 года на торговой площадке «Малые закупки» состоялось более 9 тысяч закупок на сумму более 944 миллионов рублей, что на 24,4% по количеству и на 54,6% по сумме больше результатов прошлого года.

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, наиболее востребованными категориями товаров на площадке остаются: поставки продуктов питания, оргтехники, канцелярии, мебели, хозяйственно-бытовых товаров, а также оказание услуг по программному обеспечению, услуг по монтажу, сборке, установке.