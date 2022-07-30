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Мурманская область. Арктика (16+)30.07.22 12:00

Положительная динамика в ключевых рейтингах инвестклимата говорит об эффективной деятельности регионального правительства и о работе над повышением инвестиционной привлекательности Мурманской области

Главными событиями, повлиявшими на инвестиционный климат в Мурманской области в июне, по версии региональной Корпорации развития стали встреча Президента России Владимира Путина с губернатором Андреем Чибисом, юбилейный Петербургский международный экономический форум, укрепление позиций Мурманской области в ключевых рейтингах в сфере инвестиционного развития субъектов РФ.

В июне на рабочей встрече губернатор Андрей Чибис доложил главе государства об итогах социально-экономического развития Мурманской области за 3 года и реализуемых в регионе перспективных проектах. Одним из ключевых решений президент обозначил необходимость ухода от мазутозависимости и поддержал газификацию региона. Это позволит повысить конкурентоспособность местного бизнеса, создать 20 тысяч новых рабочих мест и привлечь порядка 400 млрд рублей в качестве инвестиций.

Важной экономической новостью июня стал 25-й юбилейный Петербургский международный экономический форум, на котором губернатор Мурманской области представил инвестпотенциал региона. Также итогами форума стало заключение областным правительством более 10 соглашений с крупными российскими компаниями, среди которых «Норникель», «НОВАТЭК», «Росатом», «ФосАгро», «МегаФон». Общая стоимость заявленных инвестиций составит более 160 млрд рублей.

Также на ПМЭФ-2022 представили итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах РФ. Мурманская область поднялась на четыре позиции до 16 места и была отмечена среди регионов-лидеров по динамике роста. Кроме того, по оценке Минэкономразвития РФ, Мурманская область вошла в ТОП-5 среди регионов России в рейтинге государственно-частного партнерства. По итогам 2021 года регион занял 4 место, поднявшись сразу на 19 позиций.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, такая динамика в ключевых рейтингах инвестклимата говорит об эффективной деятельности правительства и о работе над повышением инвестиционной привлекательности региона. Значимым результатом этого служит и то, что по итогам 2021 года Мурманская область стала впервые бездотационным регионом РФ и сама стала регионом-донором.
Все подробности можно узнать в полной версии дайджеста на Инвестиционном портале Мурманской области.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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