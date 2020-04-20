Положительные суммы корректировок за тепло в Мончегорске будут значительно снижены, а в нескольких домах отменены

Это результат разъяснительной работы Государственной жилищной инспекции Мурманской области с теплоснабжающей организацией муниципалитета. Соответствующие уточнения будут представлены в квитанциях за апрель, которые жители города металлургов получат в мае. Об этом сегодня в ходе оперативного совещания под руководством главы региона Андрея Чибиса сообщил вице-губернатор Юрий Сердечкин.

По информации профильного заместителя губернатора, в апреле ряд теплоснабжающих организаций региона выставил жителям Мурманской области счета с корректировками за подачу тепла. При этом суммы за отопление в некоторых домах Мончегорска стали причиной активного обсуждения.

Как пояснил Юрий Сердечкин, из 240 многоквартирных домов, по которым произведена корректировка, в 193 платёж снижен. Жители 47 домов получили счета с доначислением, в том числе в 17 – произошёл значительный рост платежей.

Профильный замгубернатора обратил внимание руководителей всех теплоснабжающих организаций Кольского Заполярья на то, что действия по выставлению счетов с корректировками за подачу тепловой энергии необходимо согласовывать с Государственной жилищной инспекцией.

«Мы заблаговременно собирались со всеми ресурсоснабжающими организациями и договорились о том, каким образом обеспечивается выставление платежей и как сделать так, чтобы не допустить существенного роста за тепло. Все ресурсники к этому прислушались за исключением города Мончегорска. Хорошо, что ситуацию исправили. Наша задача сделать всё, чтобы люди, особенно в этот непростой период, не получили дополнительные счета за тепло», – акцентировал внимание губернатор.