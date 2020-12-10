Полпред Президента Александр Гуцан положительно отметил работу по АПК «Безопасный город» в Мурманской области

Александр Гуцан провёл Совет при полномочном представителе Президента Российской Федерации в СЗФО, на котором обсудили результаты реализации мероприятий по созданию и развитию аппаратно-программных комплексов «Безопасный город» в регионах Северо-Запада России. В мероприятии принял участие губернатор Андрей Чибис.

Во вступительном слове полномочный представитель подчеркнул, что АПК «Безопасный город» представляет собой единую систему безопасности, охватывающую все сферы жизнедеятельности. Он призван обеспечить комплексное и оперативное реагирование на возникающие угрозы, особенно на первичном – муниципальном уровне.

Александр Гуцан положительно отметил работу по АПК «Безопасный город» в Мурманской области, которая проводится в соответствии с планами и находится в активной фазе реализации.

«Мы синхронизировали нашу работу по АПК «Безопасный город» вместе с большим проектом по «Умному региону». Сегодня у нас уже подготовлена региональная интеграционная платформа, достраиваются соответствующие датчики на объектах ЖКХ, которые позволяют быстро реагировать на возникающие чрезвычайные ситуации», – сообщил Андрей Чибис. – Также мы внимательно наблюдаем за работой интеллектуальных систем транспорта, формируем свою систему видеонаблюдения с видеоаналитикой в самых важных точках».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в настоящее время на территории Мурманской области работают уже порядка 1000 камер, а около 600 появятся в ближайшие месяцы. Планируется, что в регионе до конца 2021 года установят не менее 5000 камер. Губернатор также добавил, что на территории региона актуализированы и обновлены системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб «112».