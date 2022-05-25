Полпред Президента РФ Александр Гуцан посетил североморский лицей №1 и цеха молокозавода «Латона»

В ходе рабочей поездки в Мурманскую область 24 мая полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан побывал в североморском лицее №1 и в цехах молокозавода «Латона».

Строительство нового корпуса лицея, рассчитанного на 1 200 мест, осуществлялось в 2019-2021 годах в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в том числе за счет субсидии из бюджета страны. Объём федеральных средств составил 700 млн рублей. Новый корпус состоит из профильных учебных кабинетов, имеющих многофункциональную направленность: гуманитарную, технологическую и естественно-научную. Также в образовательном учреждении созданы условия для творческого и спортивного развития детей.

Необходимо отметить, что в мае 2022 года лицей выиграл грант в форме субсидии из областного бюджета в рамках проекта «Arctic schools». В рамках этого гранта будет произведён ремонт и обновлено оснащение спортивного зала первого корпуса учебного заведения. Также летом 2022 года на базе нового корпуса лицея откроется детский технопарк «Кванториум» - единственный в Североморске. Кроме того, в здании лицея для малоподвижных групп населения реализована программа «Доступная среда».

Также в рамках рабочей поездки Александр Гуцан ознакомился с работой предприятия «Латона» в Североморске.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в конце 2021 года правительство Мурманской области приняло решение о приобретении АО «Североморский молочный завод» и объединении на его мощностях производства продукции двух брендов - «Тулома» и «Латона». Это решение в первую очередь было направлено на сохранение рабочих мест. Благодаря объединению производственных площадок, появилась возможность сохранить позиции местных товаропроизводителей на региональном рынке молочной продукции.

В рамках импортозамещения предприятие начало закупать упаковку произведённую из отечественного картона.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12358-polpred-prezidenta-aleksandr-gucan-posetil-severomorskiy-licey-1-i-ceha-molokozavoda-latona/#news-gal-2