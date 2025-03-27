Полпред Президента РФ в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Андрей Чибис открыли торжественную церемонию, посвященную 90-му Празднику Севера

Вчера в Мурманске полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Андрей Чибис открыли торжественную церемонию, посвящённую 90-му Празднику Севера и 65-му Празднику Севера учащихся. В этом году Полярная Олимпиада стала частью обширной программы Международного арктического форума — 2025.

«Это замечательное спортивное мероприятие с богатой историей и уникальными традициями стало визитной карточкой Мурманской области. Праздник Севера символизирует стойкость, здоровый образ жизни и силу духа в суровых северных условиях. Уверен, что эти дни подарят участникам массу ярких впечатлений, новых знакомств и праздничную атмосферу спорта и культуры. Желаю всем неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, бодрости духа, удачи и, конечно же, успехов и побед!» – сказал Александр Гуцан.

«Сегодня мы отмечаем знаковое событие — открытие 90-го Праздника Севера и 65-го Праздника Севера учащихся. Это больше, чем спорт, это дух и характер Севера, который объединяет поколения и вдохновляет на достижения. С каждым годом появляются новые дисциплины, и в этом году мы принимали первый в России чемпионат по зимнему плаванию. Это значит, что Полярная Олимпиада живет, привлекает новых героев, новых чемпионов, вдохновляет поколения. Мурманская область активно строится и движется вперёд, а на Международном арктическом форуме принимаются важные решения, определяющие будущее Арктики и всей страны. Этот праздник — для всех вас. Наслаждайтесь событиями, поддерживайте спортсменов и черпайте вдохновение в их силе и смелости. Пусть этот день принесёт вам яркие эмоции и впечатления», — отметил губернатор Андрей Чибис.

На Центральном стадионе профсоюзов собрались сотни зрителей, среди которых жители и гости Мурманской области, участники Международного арктического форума и спортсмены. По задумке организаторов, шоу-программа объединила в себе сразу три временные эпохи: прошлое, настоящее и будущее Кольского Заполярья.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, посетители торжества познакомились с фиджитал-спортом, увидели экстремальное выступление райдеров мотофристайла и флаговое шоу. Кульминацией торжества стало зажжение огня Праздника Севера. Церемония закрытия Полярной Олимпиады состоится 12 апреля, она объединит всех участников соревнований.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/