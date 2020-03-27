Полпред в СЗФО Александр Гуцан создал Координационный штаб по предупреждению и борьбе с распространением COVID-19

Александр Гуцан объявил о создании Координационного штаба при полномочном представителе Президента России в Северо-Западном федеральном округе по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил главам регионов на заседании, которое состоялось в режиме видеоконференцсвязи.

В состав штаба вошли высшие должностные лица субъектов СЗФО, руководители силовых и контрольно-надзорных ведомств. Обсуждение проблемных вопросов и выработка конкретных мер, направленных на борьбу с инфекцией на территории округа, – основные задачи Координационного штаба.

Как отметил Александр Гуцан, на сегодняшний день во всех регионах СЗФО, в том числе в Мурманской области, введён режим повышенной готовности. Аппаратом полномочного представителя ведётся постоянный мониторинг заболеваемости граждан коронавирусной инфекцией. Число зараженных COVID-19 в округе нарастает. Складывающаяся эпидемиологическая ситуация требует принятия дополнительных незамедлительных мер.

По последним данным, тестирование на заболевание прошли более 25 тысяч человек, примерно такое же количество находятся на карантине и на стационарном лечении. По состоянию на 26 марта в СЗФО количество заболевших составляет 51 человек, семеро – выписаны из больницы после лечения. Случаев смерти от коронавируса в округе не зарегистрировано.

«Для недопущения массового распространения заболеваемости в крайне сжатые сроки в регионах округа уже проведена значительная работа, – констатировал полномочный представитель Александр Гуцан. – В ближайшие дни необходимо принять исчерпывающие меры по исполнению Указа Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».