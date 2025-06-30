Польша отправила танкер «Хатанга» Мурманского морского пароходства в Данию на утилизацию

Польские власти завершили операцию по выводу российского танкера «Хатанга», застрявшего в порту Гдыня. Судно постройки 1987 года стояло в порту почти восемь лет.

Как сообщило министерство инфраструктуры Польши, танкер был признан «опасными отходами» и был отбуксирован в Данию на утилизацию.

Как сообщает paluba.media/news, судно вошло в порт Гдыня для ремонта и модернизации в октябре 2017 года. Работы должен был провести судоремонтный завод «Nauta SA». Однако после проверки государственной портовой инспекцией, морское управление в Гдыне приняло решение задержать судно в порту.

После этого работы были приостановлены из-за банкротства судовладельца — Мурманского морского пароходства. В течение восьми лет судно оставалось как имущество с неурегулированным правовым статусом. Неоднократно танкер срывало со швартовых из-за неблагоприятных погодных условий, техническое состояние танкера ухудшалось.

В феврале 2025 года морское управление в Гдыне обязало администрацию морского порта убрать российское судно «Хатанга», так как оно «представляет угрозу безопасности мореплавания». Кроме того, сообщалось, что портовая администрация намерена потребовать от российского судовладельца возмещения расходов за весь период стоянки судна в порту в размере около 4 млн долларов.

«Для нас безопасность судоходства и, следовательно, безопасность такой стратегической инфраструктуры, как порты, является приоритетом», — приводятся слова заместителя министра инфраструктуры Польши Аркадиуша Марчевки.

Фото: https://paluba.media/shipping