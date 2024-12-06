Полсотни мурманских производителей товаров и услуг стали участниками обучающего семинара с участием федеральных спикеров

В Мурманске состоялся обучающий семинар «Региональные бренды – новые точки роста». В настоящее время для товаропроизводителей, свойства которых неотъемлемо связаны с географическими особенностями места производства, прошел обучающий семинар по вопросам государственной регистрации и продвижению наименований мест происхождения товаров и географических указаний, организованный в целях роста благосостояния и развития региональных брендов.

В рамках сотрудничества с Мурманской областью перед участниками семинара выступили представители российского представительства Всемирной организации интеллектуальной собственности, Роспатента и Федерального института промышленной собственности, региональной инфраструктуры поддержки предпринимательства.

Семинар открыла заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Наталья Полуянова.

«Правительство Мурманской области стремится создать благоприятные условия для развития Ваших идей и проектов, предоставляя необходимые ресурсы и поддержку, при этом географическое указание все чаще выступает эффективным инструментом маркетинга и помогает создавать благоприятные экономические условия для развития предпринимательства в регионе», – сказала Наталья Полуянова.

В мероприятии приняли участие представители исполнительных органов Мурманской области, народно-художественных промыслов, региональных производителей пищевых продуктов, организаций общественного питания и других сфер, где обсудили особенности таких объектов интеллектуальной собственности, как географическое указание и наименование мест происхождения товаров, также спикеры рассказали об их практической пользе для большого и малого бизнеса, и развеяли множество мифов о том, что получить регистрацию сложно, долго и дорого.

Как отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, участие в обучающем семинаре даст местным товаропроизводителям возможность отличать свою продукцию от конкурентов, успешно продвигать товар на рынке, увеличивать объемы, масштабировать производство, а наличие бренда, зарегистрированного Росстандартом, позволит создавать единые стандарты качества, продвижения и сбыта произведенных в арктических районах товаров и пресекать выпуск контрафактной продукции.

Трансляция семинара доступна по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/