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Мурманская область. Арктика (16+)14.11.22 18:00

Получать зарплату по серым схемам согласны сегодня 39% россиян

На «серую» зарплату сегодня согласились бы 39% россиян, и эта цифра остается стабильной уже более 2 лет. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Получать зарплату в конверте сегодня готовы 39% россиян. О том, что они отказались бы от таких условий, сообщили 37%. Мужчины традиционно соглашаются на «серый» или «чёрный» доход в полтора раза чаще женщин (49% против 29%). Тех, кто в ущерб своим интересам готов работать в компаниях, нарушающих трудовое законодательство, больше всего среди россиян в возрасте от 35 до 44 лет (41%). Опрошенные с доходом менее 50 тысяч рублей более других лояльны к предложениям с серыми схемами (39%).

С июня 2020 года число соискателей, не возражающих против зарплаты в конверте, остается примерно одинаковым, что свидетельствует об относительной стабильности на рынке труда. В начале пандемии коронавируса, в апреле 2020 года, россияне соглашались на нарушения ТК заметно чаще, чем сегодня (на 7 п.п.).

Время проведения: 1—10 ноября 2022 года.

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